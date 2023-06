Stark säsong i Polen - men Gustafsson var ifrågasatt: "Banderollen gjorde ont"

Antalet svenska tränare som är ute i Europa och har framgångar är lätt räknade. Jens Gustafsson är i gång med sitt andra utlandsuppdrag och efter blotta fem månader i Hajduk Split planerar han för en ny säsong med Pogon Szczecin.

Den polska klubben kom fyra i ligaspelet och nu har Gustafsson semester parallellt med en del samtal med sportchef. Den svenske tränaren är inte bara nöjd säsongen som tog slut förra helgen.

- Lite tvådelad, vill jag nog säga. Fjärdeplatsen garanterar Europaspel, vilket är en stor framgång för klubben. Tredjeplatsen hade vi när det var två omgångar kvar, då vi hamnade i en VAR-situation kring en straff på slutet mot Górnik Zabrze, som jag tror att alla känner att man borde ha hanterat annorlunda, och då hade vi haft tredjeplatsen. Så lite bitter eftersmak, men trots allt nöjd med hur laget utvecklades under säsongen, säger Jens Gustafsson i podcasten Lundh.

Även om klubben nu laddar för Europa Conference League kan det svänga snabbt. I februari fick Gustafsson känna av det.

Pogon Szczecin-fansen uttryckte ilska mot både spelartruppen och Jens Gustafsson och uppgavs ha bankat på glasrutorna till en presskonferens och sjungit: "Packa dina väckor, Gustafsson. Packa dina väskor".

Därefter höll man upp en banderoll riktad mot Gustafsson och hans tränarstab under den påföljande matchen. Budskapet? En "one way ticket", alltså en enkelbiljett, bort från klubben.

- Den här presskonferensdelen uppfattade jag inte själv. Det har jag svårt att kommentera. Matchen efter kom banderollen upp. Det var efter att vi hade förlorat två matcher. För övrigt presterade vi väldigt bra där. Det är ingen skillnad mellan Polen och Sverige kring det. Du får två-tre förluster, sedan börjar tålamodet tryta, det är ingen skillnad mellan Polen och Sverige där. Det är bara att leva med och jobba vidare.

- Vi visade att vi gjorde det. Det som gjorde lite ont där var att det inte bara var mitt namn, det var hela staben. Jag är fast besluten att om när saker och ting inte går som man vill så är det jag som är ansvarig, inte andra människor. Det gjorde lite ont med den banderollen.

Hur var stödet från ledningen då?

- Det fanns en rejäl support. Det finns oerhört mycket fotbollskunskap i ledningen, de såg vad som hände på planen och vad vi gjorde och att spelarna blev bättre. Men efter banderollen har det gått bra.

Det kanske var den som väckte er?

- Vem vet.

Vad var ditt uppdrag när du fick jobbet?

- En del i det är självklart att göra så bra resultat som någonsin är möjligt, det är det alltid i fotboll, att se till att du är stark nog och förbereder laget för att vinna nästa match. Men det finns en annan del i detta. Som jag nämnde finns det två stora drakar, Legia Warszawa och Lech Poznan, och det finns en tredje som vann ligan som väldigt få känner till som heter Rakow.

- Vi kan inte konkurrera med dem rent ekonomiskt. De har starkare ekonomiska muskler. Vi behöver se till att vi konkurrerar med dem på ett annat sätt, med en så bra vardag som möjligt. Vi behöver ta hand om akademispelarna som finns i klubben och vi behöver vara skickliga på ett utveckla spelare och därigenom både skapa ett starkt lag och en stark ekonomi. Det är en stor del i uppdraget, förutom att vinna nästa match.

Det kan ändå tyckas att steget är långt för Polen att hitta en tränare i Sverige. Vet du ens själv hur kontakterna gick till?

- Det vet jag. Men den stora delen handlar om att jag dels har varit utomlands tidigare med Hajduk Split och U21-landslagsuppdraget, som är något som är väldigt hedrande både när du tittar här och utomlands så ser man det som en väldigt stark merit. Det var de två delarna som var i närtid när jag fick frågan. Sedan tror jag även att det finns en kombination med de här två och Norrköpingstiden, där Norrköping som klubb på något sätt kan speglas av det som Pogon är i Polen.

Varför är det svårt för svenska tränare att gå utomlands, och vad gjorde du för att lyckas?

- Det är inte rätt för mig att peka på vad det är som gör att det är svårt. Men det är otroligt viktigt att kunna anpassa sig när man kommer ut. Oavsett vad du har åstadkommit här så kommer du att behöva förändra dina ståndpunkter i vad man står för. Du kommer behöva ifrågasätta det när du kommer till ett annat land, så är det bara.

Du har tagit dit två spelare, Linus Wahlqvist och Pontus Almqvist, på lån från Ryssland, två spelare som du har haft i Norrköping. Vad betyder det att plocka dit dem?

- Dels är jag glad över att de kan tänka sig att ha mig som tränare igen. Det är en form av förtroende, det är inte alla spelare som kan tänka sig att gå tillbaka till sin tränare. Det är en del i det. Jag håller dem båda väldigt högt. Du ska veta att som tränare utomlands säga ”vi ska värva den här spelaren som jag har varit ansvarig för innan”, det betyder att du också är ansvarig för varje passning de slår. De kommer kritisera dig om inte spelarna lyckas, för det är ett nära band till dem. Men jag var ganska säker på att de här två kommer att göra det bra och vinna supportrarnas hjärtan, vilket de också har gjort.

Hur blir det till nästa säsong? Pontus Almqvists tillhör en rysk klubb, förlänger ni det lånet?

- Vi gör allt vi kan för att det ska ske. Sedan är vi inte i mål. Jag vet att Pontus själv gärna stannar, det är den första delen i det här, att vi har gjort ett så pass bra år tillsammans att han gärna vill fortsätta vara hos oss. Men det finns några delar som vi behöver lösa för att han ska sätta sin namnteckning på ett nytt låneavtal.

Hur mycket tittar du annars kring Sverige om ni ska förstärka?

- Kanske att en spelare till med svenskanknytning skulle kunna gå. Men sedan tror jag att man ska passa sig för att det ska bli mer. Men jag följer allsvenskan och Skandinavien ganska nära och vilka spelare som skulle kunna passa och göra det bra i Polen. Men att det ska bli en värvning av det är lång väg. Vi får se.

Om man i dag vänder sig till svenska spelare om Polen - jag gissar att om man hade gjort det för tio år sedan kanske det inte hade varit intressant. Vad är det som gör att de kanske ändå är öppna för det?

- Jag tror dels Jesper Karlströms och Mikael Ishaks framgångar med Lech Poznan och åtminstone Jespers landslagsplats, Ishak hade kanske varit med om han hade varit frisk

Han har varit med någon gång efter det.

- Precis. Linus är med och gjorde bra ifrån sig senaste landslagssamlingen. Det finns många aspekter. Filip Dagerstål är med i diskussionen. Det finns många spelare som har tagit klivet till Polen som blir intressanta i A-landslag också. Det blir en stor del i det.