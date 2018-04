Tibblings lycka vände i Groningen: "Går säkert att hitta 100 anledningar till varför"

Den svenske mittfältaren Simon Tibbling lämnade i januari 2015 Djurgården för spel med Groningen i holländska ligan Eredivisie. Han tog tidigt en plats i lagets startelva och var under sin första säsong med och firade seger i KNVB Cup. Därefter gick det tyngre för svensken, som ju längre tiden led hade desto svårare att få speltid i klubben.

- Jag lärde mig oerhört mycket. Jag fick en otroligt bra start. Jag kom rakt in i laget, för jag hade lite flyt med en som blev skadad direkt. Han bröt armen sista matchen i december när jag skrev på, då det var perfekt för mig att komma in där som mittfältare och ta den lediga platsen. Jag fick en otroligt bra start och kom till ett bra Groningen. Vi lyckades vinna cupen och kom till Europa League och fick spela där under hösten och spela mot Marseille och Braga. Det var en otroligt fin start, det var väldigt lärorikt. Jag blev årets spelare andra året i Groningen av fansen. Det var en fantastisk start. Sista året bytte vi tränare. Jag fick en lite halvdan start med en knäskada, och sedan åkte jag till OS och missade delar av försäsongen och de inledande matcherna i ligan. Jag var utanför laget en del i början innan jag tog mig in som ytter. De första åren spelade jag innermittfältare främst. Sista året gick det lite trögare, jag hade inte samma flyt i spelet som jag hade som central mittfältare. Men jag lärde mig mycket och spelade matcher både i Europa och i holländska ligan. Jag fick möta många duktiga fotbollsspelare och spela i en liga där man spelar lite annorlunda än vad man gör i Sverige och Danmark, säger han i Lundhs podcast.

Du var hyfsat ung och hade gjort det bra i allsvenskan, och det gick bra till en början i Holland. Vad tror du gjorde att det gick lite trögare och att du inte fortsatte på det spåret och att du nu flyttat tillbaka till Skandinavien?

- Det är tufft att vara ute. Du ska göra det bra vecka efter vecka. Det kommer också upp många bra spelare i Holland. Konkurrensen är hård. Det är nog lätt att du kör fast där, då är det svårare att ta sig in i laget. Det händer saker i fotboll hela tiden, det är en sport där det går väldigt mycket upp och ner. Det blir tränarbyten och kommer nya spelare in och ut. Det är en stor ruljangs på spelare och tränare och du spelar med nya spelare hit och dit. Ena året spelade jag bara innermittfältare, det andra bara yttermittfältare. Det händer så mycket saker. Sedan fick jag en väldigt bra start där, och tyvärr kunde jag inte leva upp till den under det sista året. Det var synd. Men varför… det går säkert att hitta 100 anledningar till att det inte gick så bra. Det var helt enkelt tufft, tror jag, säger Tibbling.

Hur mycket politik är det i klubbar, att man kanske satsat mer pengar i en annan spelare?

- Jag har aldrig tänkt något på det. Det finns kanske någonting i alla klubbar. Men det är inget som jag har reflekterat över.

Om man ser till att du lämnade Groningen och flyttade till Skandinavien skulle vissa mena att du går ner i status. Hur resonerade du där?

- Ingenting, egentligen. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag kände mest att Bröndby som klubb var i samma storlek från Groningen, så jag kände inte att det var ett steg ner på så sätt. Jag kände mer att jag kom till en klubb där jag kan lära mig oerhört mycket, där jag har en chans att få spela i Europa och få nya erfarenheter. Jag skulle få spela i ett nytt land också, med en tysk tränare och lära mig en annan typ av spel. Det var lockande, säger han.

Lyssna på hela podcasten i spelaren ovan.