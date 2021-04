Transfergurun om framtiden för de svenska stjärnorna: ”Barcelona och många andra tittar på honom”

Zlatan Ibrahimovic kommer, enligt Sky-journalisten och transfergurun Fabrizio Romano förlänga med Milan inom kort. Utöver anfallaren finns det en rad andra landslagssvenskar som skulle kunna byta klubb till sommaren. Hetast i den kategorin är Alexander Isak, som uppges intressera Barcelona.

- Han är uppvaktad av många klubbar. Men att handskas med Real Sociedad är inte lätt. De har en bra struktur, de är seriösa. Se bara vad som hände för några dagar sedan med Xabi Alonso, till exempel. De ville behålla honom när ryktena om Borussia Mönchengladbach kom. Det är toppklubbar som tittar på Isak, han är en fantastisk spelare. Barcelona och många andra tittar på honom, men det finns inga avancerade samtal än, säger Romano i Lundhs podcast.

ANNONS

Emil Forsberg - han går in på hans sista kontraktsår strax. Var tror du att han kommer spela?

- Han har varit uppvaktad av Serie A-klubbar, för några år sedan var det Milan. Men just nu finns det inga avancerade samtal. Vi får se i sommar, just nu har jag inga nyheter om honom. Jag tror att han vill vänta, Leipzig planerar att värva spelare just nu.

Robin Olsen, han är på lån från Roma till Everton. Vad händer med honom, han blev rånad utanför Manchester?

- Jag tror inte att han kommer återvända till Roma, för Roma är på jakt efter en ny målvakt. Han kan återvända om Everton inte värvar honom. Men jag tror att det handlar om priset på spelaren, för Roma spenderade pengar för att värva Olsen. Om de inte kan komma överens kommer han ändå att lämna Roma, för de kommer troligen värva Gollini från Atalanta. De letar efter något annat.

ANNONS

Romano bekräftar även att Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic fortsatt är nära en övergång till Atalanta, och passar på att hylla honom.

- Jag älskar honom som spelare. Jag tror att han vore perfekt för italiensk fotboll och i längden för engelsk fotboll. Han behöver ett mellansteg i Italien och det vore perfekt, för försvaret här i Italien är alltid positivt. Jag tror att han går till Italien, Atalanta är väldigt nära. Det är inte klart än, men det är nära. Napoli är också intresserat av honom. Det kan bli ett bra race mellan de klubbarna. I framtiden tror jag att han kan spela i Premier League, för han är en fantastisk mittback.