TV: Ghoddos om motgångarna i karriären: ”Var väldigt nära att jag gav upp”

Efter att ha inlett karriären hemma i Malmö i LB07 bytte Saman Ghoddos inför säsongen 2013 till Trelleborg. Där blev det knappast någon succé för anfallaren.



- Där hade jag mitt sämsta år men kanske min bästa erfarenhet. Tyvärr kom jag till en klubb där jag inte trivdes så bra, säger Ghoddos i podcasten Lundh.

Varför?

- Jag vet faktiskt inte. Det var så mycket utöver fotbollen som var dåligt. Det var då jag började jobba…

Ja, det är ju känt att du fick sluta som telefonförsäljare för att du inte sålde bra nog.

- Exakt. Det var jobbigt, det gick inte så bra på jobbet samtidigt som det inte gick bra med fotbollen. Det var mycket som spelade in.

Hur nära var det att du gav upp?

- Väldigt nära. Jag skrev ett ettårskontrakt med Trelleborg, och i slutet skadade jag knät. De ville förlänga, men väntade på resultatet från skadan. Sjukgymnasterna sade att det var en korsbandsskada. Sedan gjorde jag magnetröntgen, och då visade det sig att det bara var en blödning i knät. De ville förlänga då, men jag var inte nöjd med den lön jag skulle få. Jag ville inte spela för Trelleborg då. Jag bad min bror och min gamla tränare att hitta vilken klubb som helst, så de mejlade alla klubbar i allsvenskan och superettan…

Till och med Kristianstad i division 1 tackade nej.

- Ja, de tackade till och med nej till en provträning. Då sade jag till en nära vän som bor i Stockholm att hjälpa mig. Då fixade han en provträning med Syrianska.

De hade sålt Anders Bååth till Gefle och det öppnade.

- Exakt. Då fick jag chansen en vecka. Efter första eller andra dagen fick jag ett kontraktsförslag.

Hur känner man då när man åker upp till Syrianska och vet att man ska provträna och det på något sätt är ens framtid som hänger på det?

- Just då tror jag att det är ”nu eller aldrig”. Antingen superettan eller division 3.

Hur gick du in på den träningen?

- Jag gick in med hela hjärtat. Jag kom in i kvadraten med ”Lolo” Chanko, Sharbel Touma och Robert Massi. Jag hade redan i huvudet att det var nu eller aldrig. Jag gjorde en riktigt bra träning och tunnlade till höger och vänster. Det gick bra.

Efter det gav de dig ett kontrakt.

- Ja.

Det gick bra i Syrianska när ni spelade i superettan och det var flera klubbar som intresserade sig. Hur kommer det sig att du valde Östersund, som ändå var rätt okänt?

- Det var snack om AIK och Elfsborg då också. Agenten tjatade så mycket om Östersund, och jag tänkte att jag kunde bättre än så. Då fick jag ett samtal från Graham…

Du kände egentligen att Östersund var ett nedköp?

- Exakt. Jag stack iväg lite i huvudet och tänkte att jag var mycket bättre. Men Graham ringde mig… Han sade inte heller att jag skulle starta, utan han sade det på sitt sätt och det räckte för mig.

Se hela intervjun med Ghoddos i spelaren.