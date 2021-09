Wernblooms hyllning till Rasmus Elm: "Snurrade med Yaya Touré och Silva"

Utöver landslagsfotbollen spelade Pontus Wernbloom tillsammans med Rasmus Elm i både AZ Alkmaar och CSKA Moskva. I veckans avsnitt av podcasten "Lundh" berättar Wernbloom att båda skiljer sig åt ganska mycket trots liknande karriärer.

- Ja men det var vi ju. Rasmus kom ju, jag var ju redan klar för AZ inför u21 och sen så skrev han på i slutet utav det fönstret. Vi var olika, framförallt olika spelare men så, vi har kamperat ihop i alla år och jag önskade att det hade blivit lite längre men han vände ju hem efter tre år i CSKA. Fantastisk människa och fantastisk spelare, säger han.

Lite underskattad, kanske?

ANNONS - Jag skulle säga så här, i sina bästa stunder när han kom till sin rätt och fick vara skadefri och allt sådant där, då var han en helt fantastisk spelare, säger han och fortsätter:

- Jag kommer ihåg en gång mot City, vi torskade borta mot dem, men då kom han in i halvlek och var nära att i princip, då hade han inte spelat på fyra månader eller vad det var, han snurrade med Yaya Touré, Silva och de här på mitten och vafan vi vinner ju den här matchen bara på grund av att han har kommit in. Under sina bästa stunder så var han helt fantastisk, synd att han inte fick en längre karriär faktiskt.