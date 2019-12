Player Index: I sitt livs form – Andersson uttagen i "Veckans Lag"

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Gautier Larsonneur, Stade Brest: Den blott 22 årige franske målmannen Gautier Larsonneur har på kort tid slagit sig in 14:e placerade Brests startelva. Talangen, som även har flera U21-landskamper på sin meritlista, storspelade under föregående vecka när Lille stod för motståndet på Stade Pierre-Mauroy. Tråkigt nog föll man med uddamålet men det var minst sagt en gedigen insats av Larsonneur. Skott efter skott anlände mot honom men hemmaspelarna lyckades bara få in en boll. Då ska det även tilläggas att han superräddade en straffspark i den 94:e matchminuten.

FÖRSVARARE

Sergio Roberto, FC Barcelona: Tillsammans med rivalen Real Madrid har Sergio Robertos Barcelona dragit ifrån i toppen av La Liga. Lördagens kvällsunderhållning på Camp Nou var ytterligare ett bevis på att Roberto är en förstklassig ersättare till skadade Jordi Alba men också att Barcelonaklubben kommer vara med i titelracet enda fram till den sista omgången. Mallorca avfärdades nämligen hur enkelt som helst. 1-0 blev startskottet på en tung kväll för gästerna när slutresultatet skrevs till 5-2. Ett resultat som vår katalanske ytterback var en bidragande orsak till. Med 14(!) passningar in i boxen och 90 till rätt adress var försvararen en avgörande kraft offensivt.

Joachim Andersen, Olympique Lyonnais: I somras bytte dansken Andersen Italien och Sampdoria mot den franska storklubben Lyon – där han har fått stort förtroende. Efter den säkerligen bittra uddamålsförlusten mot Lille släppte man handbromsen i föregående veckas andra ligamatch borta mot Nimes. 4-0 blev slutsiffrorna när Andersen var nästintill felfri och dessutom mäktade med att skriva in sig i protokollet. Mycket överraskande slog mittbacken till 30 meter utanför straffområdet genom att få in bollen via stolpen och in i mål. Några statistiska godbitar som inte var i närheten av lika överraskande var att danskjäveln hade sju vunna dueller och över 70 passningar som gick till rätt adress. Imponerande!

Berat Djimsiti, Atalanta: Mål. Kvittering. Mål. Kvittering. Rött kort. Mål. Matchen mellan Atalanta och Hellas Verona i Bergamo var både svängig och underhållande. Enligt försvararen Berat Djimsiti var dock den målglada tillställningen kanske inte fullt lika roande - tills klockan hade tickat upp till minut 92. Spelarna hade i detta läge kastats mellan hopp och förtvivlan, mellan glädje och uppgivenhet. Djimsiti hade stått urstark med ett briljant duellspel men han var inte nöjd, ledningen skulle återtas. 92:49 står det på klockan: Rafael Toloi skarvar bollen till schweizalbanen som inuti straffområdet skickar in 3-2 på volley. Men det är svårt att beskriva med ord när euforin inte har några gränser - så titta här!

Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach: Under en kokande het egyptisk sommar ledde den tyska ligaledarens vänsterback Ramy Bensebaini sitt Algeriet enda till seger i Afrikanska mästerskapen. När Bayern München gästade Borussia-Park stod algerien för en liknande bedrift. Huruvida det var så eller inte går att diskutera men försvararen gjorde åtminstone sitt livs 90 minuter. Till och börja med knoppade 24-åringen in kvitteringen en dryg kvart in i den andra halvleken och på stopptid rullade han in matchavgörande 2-1 bakom Manuel Neuer på straff. Kan bli knixigt att peta honom nu, Oscar Wendt.

MITTFÄLTARE

(2) Jadon Sancho, Borussia Dortmund: Den kortare formsvackan, som varade under ett antal veckor, verkar definitivt vara över för fixstjärnan Jadon Sancho. Inför helgens möte mot Fortuna Düsseldorf hade engelsmannen slagit till två matcher i följd och lördagens målfest blev inget undantag. Trots att laget endast ledde med en boll i paus rann det på ordentlig efter att domare Daniel Siebert blåst igång för resterande 45 minuter. 2-0 var ett faktum efter 58 spelade minuter och i 74:e punkterade just Sancho matchen med en fullträff som innebar 5-2. Dessförinnan hade han även stått för ett ett mål och en assist.

Naby Keïta, Liverpool: Sedan landslagsmittfältaren från Guinea, Naby Keïta, anlände från energidryckssponsrade RB Leipzig har det varit en besvärlig tid. Skadorna har avlöst varandra och att sedan ta en startplats i LFC anno 2019 har inte varit enkelt. Mot Bournemouth fick han däremot chansen - och som han tog den. Efter Alex Oxlade-Chamberlains öppningsmål utökade Keïta innanför straffområdet med ett klassiskt tåpaj-avslut. Behållningen i den målsekvensen var dock Mohamed Salahs magiska framspelning. Samme Salah kunde även sätta den slutliga spiken i kistan när han själv rullade in 3-0. Ombytta roller? Jajamän, denna gång var det den gode Keïta som spelade fram.

Joaquín, Real Betis: Spanjoren Joaquín Sánchez Rodríguez, eller bara Joaquín, gav med största sannolikhet en del män över 30 ångest i lördags. Mittfältaren, som hunnit bli 38, gjorde inte ett, inte två, utan tre mål mellan matchminut två och 20 när hans Betis och Athletic Bilbao drabbades samman. Det extraordinära med Joaquíns insats är att det finns så pass mycket som är ofattbart. Målen är läckra, tiden är minimal och åldern är… egentligen för hög. Att kunna göra tre mål på det sexdubbla i minutväg borde i sig vara något typ av rekord men Betisveteranen får nöja sig med att vara den äldsta spelaren i La Ligas historia att stå för ett hattrick.

ANFALLARE

Lionel Messi, FC Barcelona: Vill du se ett lag i världsklass? Men kanske framförallt: vill du se deras stora stjärna ha show i parti och minut? Titta då på FC Barcelona och deras utomjordiske Lionel Messi. När han i början av sin karriär hade kvällar likt den mot Mallorca häpnade man. Det gör åtminstone inte jag längre. Ett möte på Camp Nou där han spelar in bollen in i straffområdet 28 gångar, gör tre lyckade dribblingsräder och skickar in tre baljor – som han gjorde för några dagar sedan mot RCD Mallorca – har läskigt nog blivit kutym. Vem axlar rollen utomjordingen som blev mänsklig när argentinaren så småningom lägger av?

(2) Sebastian Andersson, Union Berlin: Enligt Berlin Kurier ska Sebastian Andersson vara het på marknaden. Det råder med andra ord bråda tider för Sebastian Anderssons agent, Martin Dahlin. Och inte är det några konstigheter. På de 14 inledande matcherna av Bundesliga har svensken fått in bollen i mål åtta gånger - två av de baljorna kom i helgen mot iskalla Köln. I matchen, som dessutom slutade 2-0, öppnade Andersson målskyttet genom att distinkt möta en hörna med pannan för att i den andra halvleken rulla in bollen bakom en utrusande Timo Horn.

Marco Reus, Borussia Dortmund: Skadorna har gång på gång satt käppar i hjulet för Marco Reus fotbollsspelande. På senare tid har däremot 30-åringen sluppit undan (peppar, peppar) några skavanker som hållit honom borta från spel i längre perioder. Med spelare som Sancho och Hazard har det dessutom ofta varit en fröjd att titta på trions offensiva gärningar. Den 14:e ligaomgångens möte mot Düsseldorf, där den offensive mittfältaren gjorde 1+1, är ett exempel – hemmamötena i Champions League är tre andra. I takt med att tidigare nämnda Sancho har växlat upp vinner nu Dortmund allt oftare. Svaret på om den goda formen håller i sig väntar senare i veckan då laget reser till Mainz och ställs mot Robin Quaisons Die Nullfünfer.