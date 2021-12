Polska klubbens besked om Cibicki: "Inväntar Fifa"

Pawel Cibicki, 27, blev under onsdagen dömd till villkorlig dom för tagande av muta och för spelfusk. Anfallaren, som tillhörde IF Elfsborg under 2019, bedöms tagit emot en muta inför ett möte med Kalmar FF samma år för att ta ett gult kort, som det gick att satsa pengar på. I tingsrätten blev han friad, men i hovrätten blev han dömd.

Svenska Fotbollförbundet har sedan tidigare stängt av spelaren i fyra år, till den 2 februari 2025, samtidigt som Fifa också utfärdat en tillfällig avstängning. Ännu har Fifa dock inte gett besked om vad som händer med avstängningen framöver.

Nu meddelar Cibickis polska klubb Pogoń Szczecin att hovrättens dom inte har någon påverkan på anfallarens kontrakt med klubben. Däremot vill klubben invänta Fifas slutgiltiga disciplinära dom gentemot spelaren.

Pogoń Szczecin meddelar vidare att klubben inte kommer ge fler kommentarer om ämnet.

Cibicki kom till Pogoń Szczecin från Leeds United under vintern 2020 och spelade senaste en match med klubben under hösten i fjol i Polen. Pogoń Szczecin är placerat på andra plats i den polska högstaligan.