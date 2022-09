Nya chockerande uppgifter kring migrantarbetare i Qatar - två månader före avspark

Om cirka två månader sparkar VM i Qatar i gång. Det är ett mästerskap som varit skandalomsusat, inte minst på grund av de brister på mänskliga rättigheter som råder i landet eller för de arbetsförhållanden som migrantarbetare har.

Nu kommer nya chockerande uppgifter. Människorättsorganisationerna Equidem och Global Labour Justice har tillsammans genomfört 80 intervjuer med migrantarbetare från Asien och Afrika, som arbetat på 32 olika hotell i landet. Rapporten, ”We work lite robots: Discrimination and Exploitation of Migrant Workers in Fifa World Cup 2022 Hotels”, beskriver hur anställda på VM-hotellen i Qatar utsatts för allvarliga kränkningar och diskriminering.

54 stycken av de anställda som intervjuats arbetar på 13 av 17 hotellgrupperna som är en del av Fifas officiella "gästfrihetsprogram" och rapportens slutsats är att grova överträdelser har skett på samtliga hotell.

Det ska röra sig om sexuella trakasserier, plötsliga uppsägningar och uteblivna löner. Vidare ska en nationalitets- och könsdiskriminering ha skett.

- Det finns ett fenomen där arbetare som kommer från en viss bakgrund inte kan komma in i arbetsledningen och inte får de befordringar och bonusar som andra får. Det pratas mycket om att arabisktalande arbetare ofta väljs ut för de högre positionerna, säger Equidem-grundaren Mustafa Qadiri till den engelska tidningen Daily Mail.

Efter en FN-rapport 2020 som visade bevis på att det fanns ett kastsystem i Qatar som baserades på nationalitet, där arbetare från Sydasien och afrikanska länder söder om Sahara hade det sämre än sina kollegor från den resterande delen av världen, instiftades det nya lagar som stadgar att diskriminering inte får förekomma på arbetsplatserna. Trots det skiljer sig bemötande och lön kraftig beroende på nationalitet, vittnar flera intervjupersoner om.

- Min lön återspeglar inte min kompetens: det reflekterar min nationalitet. Filippinska kvinnor betalas 439 dollar för samma arbete där vi får 274 dollar, säger en nepalesisk kvinna som arbetar på mat- och dryckesavdelningen på Westin Hotel enligt Blankspot.

Vidare vittnar rapporten om att migrantarbetarna inte haft reglerade arbetstider, trots att reformer för det implementerats sedan 2017. En person får inte arbeta mer än 60 timmar per vecka, inklusive övertid, samt ha en betald vilodag per vecka. Arbetsgivare och arbetstagare har fortfarande möjlighet att teckna egna avtal om längre arbetstider, dock.

Slutligen vittnar flera arbetar om plötsliga arbetstider, där kontrakts avslutats utan att avgångsvederlag betalts ut. Detta skedde framför allt under coronapandemin när kostnader skulle skäras ner.

Enligt organisationerna bakom rapporten bottnar dessa brott i att det finns en politik i Qatar som nekar arbetarna rätt att organisera sig, samt den kontroll arbetsgivarna har gentemot sina anställda.