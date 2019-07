QUIZ: "Kopparkulorna", "Super-örnarna" och "De otämjbara lejonen" - har du koll på afrikanska landslagssmeknamnen?

Afrikanska mästerskapen är i full gång, och i dag börjar kvartsfinalerna av turneringen.

Hur bra koll har du på de afrikanska nationernas klassiska smeknamn på sina landslag? Testa dig själv i quizet nedan.

När du startat quizet är det bara att mata på med nationer. Vi efterfrågar här både länder som är med i årets turnering och länder som inte kvalificerade sig. Totalt rör det sig om 20 nationer, tiden du får på dig är fem minuter.

Lycka till!

Samtliga matcher i afrikanska mästerskapen visas på C More. I kväll kan du se Senegal-Benin klockan 18 och Nigeria-Sydafrika klockan 21. Båda matcherna visas i Sportkanalen och kan även streamas på C More.