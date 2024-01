Cuprysare skjuts upp - efter strul med strålkastare

Villarreal var under söndagen nära att besegra tredjedivisionslaget Unionistas de Salamanca med 1-0 under ordinarie tid på bortaplan, men i slutskedet kvitterade "blåbärslaget" till 1-1. Därmed gick Copa del Rey-sextondelsfinalen till förlängning.

Men förlängningen drog sedermera inte igång som planerat med anledning av problem med strålkastarna på Campo de Futbol Reina Sofía i Salamanca. Ibland var det ljust, ibland mörkt inne på arenan.

Över en halvtimme efter första beskedet om att förlängningsstarten skulle dröja meddelar Villarreal att cupmötet inte kan återupptas i kväll, utan först vid ett senare tillfälle.

"Belysningsproblemen på Reína Sofia kan inte lösas och mötet skjuts slutligen upp. Båda lagen får besked i kväll när matchen återupptas", skriver Villarreal på X.

"Både Villarreal och Unionistas har hela tiden haft en vilja om att fortsätta matchen i kväll. Efter problemen med belysningen var det alltså domaren som ensidigt beslutade att avbryta matchen, då han ansåg att optimala förutsättningar inte var uppfyllda".

Enligt den spanska tidningen AS kan måndagens planerade åttondelsfinal-lottning skjutas upp med anledning av att mötet mellan Villarreal och Unionistas inte är färdigspelat.

Villarreal är på 13:e-plats i La Liga, och vid en förlust mot Unionistas de Salamanca skulle det vara ett stort cupfiasko för den klassiska klubben.

