TV: Real Madrid vann premiären trots Modrics utvisning – Kroos stod för drömmål

Efter en sommar av spekulationer och utspel i media om en flytt för Gareth Bale valde tränaren Zinedine Zidane att starta med walesaren i premiären mot Celta Vigo. Och yttern skulle i allra högsta grad påverka matchens utgång.

Efter en kvart vände Bale ut och in på sin försvarare på vänsterkanten och slog in ett inspel framför mål. Där kunde Karim Benzema enkelt stöta in 1-0 från nära håll. Celta ville ha frispark för en incident på mittplan, men domaren vinkade avvärjande för den situationen.

Celta Vigo kvitterade i slutet av halvleken, men målet blev bortdömt för offside. Álvaro Odriozola, som ersatte avstängde Dani Carvajal på högerbacken, slarvade med bollen och gav Gabriel Fernández möjligheten att peta fram den till Iago Aspas. Anfallaren kunde förlänga den in i banan, trots att Odriozola hängde på honom, och Brais Méndez tryckte distinkt in bollen i nätet. Men efter en VAR-koll kunde domaren hitta en offside i uppbyggnaden av målet och dömde bort det för offside.

I den andra halvleken blev Luka Modric utvisad för Real. Mittfältaren träffade med dobbarna på Denis Suarez ankel vid sidlinjen och efter en VAR-granskning valde domaren att visa röda kortet för kroaten. Celta pressade också på de kommande minuterna och hade en nick från nära håll som Courtois med näppe lyckades styra över ribban.

Det hindrade inte hans mittfältskollega Toni Kroos från att utöka Reals ledning kort därefter. Mittfältaren fick bollen 25 meter från mål och drog till med ett tung vristskott. Bollen tog i underkanten av ribban och studsade ner i marken och upp i nättaket. Ett drömmål av tysken, som gav 2-0 till Real.

Real punkterade matchen tio minuter från slutet när inhoppare Lucas Vazquez rullade in bollen efter att Celta tappat bollen på egen planhalva. Celta fick dock göra ett tröstmål till slut när Iker Losada Aragunde tryckte in bollen i bortre hörnet på tillägstid.

Men Celta kom aldrig närmre än så och Real vann premiären med klara 3-1.

Startelvor:

Celta Vigo: Rubén B. - Comesana, Costas, Araujo, Olaza - Beltrán, Lobotka - Iago Aspas, Méndez, Suárez - Fernández

Real Madrid: Courtois - Odriozola, Varane, S. Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Bale, Benzema, Vinícius