Farnerud vill utveckla Örgrytes samarbete med Real Sociedad: "Finns ännu större potential"

Sedan flera år tillbaka har Örgryte och Real Sociedad haft en relation och under 2022 skrev klubbarna på ett femårsavtal om ett samarbete. Det innebar bland annat att två personer från den spanska klubbens organisation började arbeta för Örgrytes akademi, Xabier Ruiz de Ocenda och Tomás Martínez.

Inför årets säsong har nya personer kommit in i den svenska klubben från Göteborg, som Pontus Farnerud, sportchef, och Jozo Matovac, operativ chef. De tycker att det finns ännu mer att få ut av samarbetet med den spanska storklubben.

- Innan 2022 handlade relationen enbart om camps och utbytesresor. Nu innebär samarbetet att vi har två heltidsanställda personer från Real Sociedad kopplade till vår akademiverksamhet, där en är "Xabi" (Xabier Ruiz de Ocenda), som är utvecklingschef, och som var inne och tränade vårt A-lag under hösten efter att Jeffrey Aubynn lämnade. Det var egentligen en grej som inte ingår i samarbetet utan det var mer för att Örgryte kände att det var en bra lösning och bad Sociedad om att det skulle kunna möjliggöras, säger Farnerud och fortsätter:

- Tomás (Tomás Martínez) titel är ungdomsscout. Han är en scout baserad i Göteborg och i Skandinavien för Real Sociedad, som scoutar både för Real Sociedad och för Örgryte kopplat till akademin. Andreas Karlsson som är vår Akademichef tillsammans med "Xabi" jobbar utifrån Real Sociedads träningsmetodik med utbildning av våra spelare och ledare där vi gemensamt arbetar med den långsiktiga strategin i Örgryte vad gäller spelarutveckling. Tomás är, på ett smart sätt av Sociedad, baserad i Skandinavien men hjälper oss även med scouting till akademin.

Varför är samarbetet bra för Örgryte?

- För att Real Sociedad är ledande vad gäller talangutveckling och är faktiskt väldigt framstående i ett land som Spanien vad gäller att fostra egna spelare. Så sättet som de jobbar på, hur de jobbar i sitt närområde och hur de utvecklar spelare.

Du har ju precis kommit in som sportchef i Örgryte, har klubben nyttjat det här på ett bra sätt eller finns det ännu mer att göra?

- Det finns ännu större potential i det samarbetet, vilket jag för Örgrytes skull är extremt glad och tacksam för, och jag tror att vi kan bygga vidare på det. Nu var det stökigt i klubben under förra säsongen och har varit rätt turbulent sedan "Xabi" och Tomás kom in. Men med ny organisation och på sättet vi nu vill strukturera upp föreningen på så tror jag att det här samarbetet kan vara otroligt gynnsamt för Örgryte på sikt.

- Det är otroligt viktigt att vi tillsammans med "Xabi" har en samsyn med hur vi ser på fotboll, utveckling och ledarskap. Att vi försöker knyta de här banden mellan akademin och A-truppen, och även i hela föreningen, för att utvecklas och för att maximera det samarbetet.

Som en del i samarbetet gick den då 16-årige Santino Samuyiwa under 2022 från Örgryte till Real Sociedad.

- Han har varit i deras ungdomsverksamhet. Det är sättet som de vill jobba på, säger Farnerud som på sikt ser fler möjligheter med samarbetet.

- Det skulle kunna finnas fler delar i samarbetet också, men just nu är det den här biten som vi fokuserar på, säger han.