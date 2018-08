FEM SPANINGAR: "Gör saker som ingen annan kan på den här nivån"

Jönsson gör saker som han inte ska göra på den här nivån

Per-Ola Ljung pratade om att ge Rasmus Jönsson tid, att han kommit från ledighet och en svår säsong. Om han kan kicka i ännu högre nivåer på grund av det, då kommer han att dominera i varje match i höst. Flytet och spelintelligensen är hög, och även om det var några slarvsituationer i dag så känns det som HIF:s anfallsspel har förändrats på bara två matcher. Från mer fokuserat mot Andri Runar Bjarnason, till mer fokuserat mot Jönsson.

En fotbollsmatch som bara skulle ha varit i åtta minuter

Norrbys stora förhoppning var att HIF skulle behandla det här som en jippomatch, vilket även managern Mohammed Ali Khan pratade om i C More inför matchen. HIF var långt ifrån superba, men när de fick sitt mål efter åtta minuter så bara skulle de inte släppa ifrån sig det.

Helsingborg hade tagit ledningen i elva matcher i år och vunnit tio av dem (undantaget: oavgjorda derbyt mot Landskrona). Norrby hade haft underläge i nio matcher och förlorat åtta av dem (undantaget: oavgjort mot Frej).

Ändå kom Norrby igång. Pär Hansson tvingades rädda ett skott nära krysset, Marcus Översjö hade kunnat springa in en boll. En match som HIF kunde ha tagit slut på efter åtta minuter, tog istället 69 minuter innan det blev ett lugn.

Granqvists kompanjon

En intressant detalj i Granqvists ankomst är att försöka sätta vem som blir ordinarie bredvid honom. Charlie Weberg gjorde det bra i Jönköping senast och blev kvar. Fredrik Liverstam är etablerad på den här nivån. Carl Johansson är i grunden en bra mittback. Det ryktas om att Markus Holgersson kan komma tillbaka. Vem blir det?

Hur ser Helsingborgs IF ut 2019?

Det kan komma att bli kaosigt om Helsingborgs IF inte tar sig upp. De spelar ett ekonomiskt högt spel för att ta sig tillbaka, men om de tar sig tillbaka så ska mycket av grunderna redan vara där.

Granqvist, Mohammed Abubakari, Pär Hansson, Andri Runar Bjarnason, Mamudo Moro, och ett gäng till är en bra start. Det pratas om Holgersson och Wanderson. Thierry Zahui och Rasmus Jönsson skrev bara korttidsavtal, men de kan säkert förlängas om allt går väl. Övriga spelare med utgående avtal inkluderar Darijan Bojanic, Adam Eriksson, och Carl Johansson. Dessutom är det några unga spelare som har ett halvår till på sig att visa att de ska få bra möjligheter i allsvenskan, och räkna med att några startpositioner också uppgraderas med bättre spelare. Om det tar sig upp. Om de inte gör det...

Superettans tabell ska sätta sig nu

I dag gick superettan in i omgång 17, och de här matcherna efter uppehållet kommer sätta tabellen ganska definitivt. När vi kommit in i 20-21 omgångar kommer få stora saker att hända. Kan Norrby rycka bort från kvalplatserna? Kan HIF hålla bort den där grupperingen på fem-sex-sju lag under dem? Norrbys kommande matcher inkluderar bottenkollegor som Gais, Frej, och Landskrona. HIF:s schema inkluderar Örgryte, Degerfors, Brage, och AFC. Lagen där under HIF.