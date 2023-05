FEM SPANINGAR: "Omedelbar Baxter-effekt i HIF"

HIF-mål efter 400 mållösa minuter

Helsingborg började piggt och pressade tabelltrean Gais under matchinledningen. Men signifikativt för ett bottenlag ledde ett par svaga ingripanden till ett baklängesmål, och Gais Julius Lindberg kunde placerade in ledningsmålet på straff efter tio minuter. Göteborgslaget fick matchen dit de ville och hade stora omställningsmöjligheter med snabbe Richard Friday längst fram. HIF jobbade sig dock tillbaka in i matchen och kvitterade i den 39:e minuten, efter en soloräd av mittfältaren Benjamin Acquah. Efter över 400 minuter av mållös fotboll hade HIF till slut hittat nätet.

Baxter-effekt direkt

Den första halvtimmen i andra halvlek höll sämre kvalité och hade få målchanser. För HIF räckte det med ett par klassaktioner under en inövad variant i den 77:e minuten. Inhopparen Ervin Gigovics utmärkta inlägg hittade Amar Muhsin i straffområdet och anfallaren nickade in sitt första mål för säsongen. Olympia exploderade över det som skulle bli segermålet. Gais pressade mot HIF-målet under slutminuterna men hemmalaget höll undan med viss möda. Stuart Baxter vann i sin första match på HIF-bänken och det var uppenbart att britten smittat av med både entusiasm och självsäkerhet på spelarna. Efter slutsignalen satte sig egna produkten Casper Widell på knä och skrek ut både glädje och lättnad, medan Wilhelm Loeper pumpade med armarna mot hemmaklacken och klappade med handen mot bröstet. Hur mycket den här första segern betydde för HIF kunde inte illustreras bättre än under segerfirandet.

Lindberg ett utropstecken i superettan

Nämnde Lindberg är en spännande spelare i Gais. Den 24-årige mittfältaren gjorde sitt fjärde mål på fem superettan-matcher och hade ofta en fot med i Gais uppbyggnadsspel. Lindberg är finurlig, väldigt kvick i fötterna och har dessutom ett farligt distansskott. Han är redan ett utropstecken i serien.

Gais är bra nog att stanna i toppen

Frågan är om Gais kan behålla en sådan som Lindberg hela säsongen? Lyckades klubben med det så borde de bita sig kvar i toppen resten av säsongen. Mittfältet med Lindberg, Joackim Åberg och Viktor Alexandersson har fina fötter och försvarslinjen är solid. Det som fällde laget i kväll var ineffektiviteten. Gais borde haft ledningen i paus och Alexander Ahl Holmström skulle förvaltat minst ett av hans många lägen i mål. Laget är dock tabelltrea och kan fortsätta sikta högt som nykomling i serien.

Allsvensk standard på inramningen

På ett område håller båda klubbarna definitivt allsvensk nivå. Trots många miserabla månader slöt Helsingborgspubliken upp och skapade en fin inramning, ihop med en Gaisklack på motsatt sida som kom i en respektabel numerär. Bland de 6 487 i publiken var det dock de rödblå rösterna som fick jubla högst. Vrålet efter slutsignalen var kanske matchens högsta, och rymde en strimma ljus i det som varit ett becksvart HIF-år.