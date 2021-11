FFF ville gå upp - på väg mot fiaskosäsong: "Klart man är orolig"

Falkenbergs FF har studsat mellan allsvenskan och superettan de senaste åren. Mellan 2014 och 2016, samt mellan 2019 och 2020 var FFF ett allsvenskt lag, men i fjol ramlade Hallandslaget ur allsvenskan och har i år haft det ordentligt tufft i superettan.

Falkenberg hade som mål att gå upp till allsvenskan direkt, men efter sju omgångar hade laget bara sex poäng, vilket gjorde att tränaren Hasse Eklund fick gå och blev ersatt av Tobias Tuvesson. Eklund poängterade sedan att föreningen hade ett för tufft mål med tanke på hur truppen såg ut. Inför säsongen hade FFF tappat tongivande spelare som Calle Johansson, Marcus Mathisen och Nsima Peter och i stället föryngrat truppen.

- Med tanke på spelaromsättningen och föryngringen av truppen är det i princip omöjligt (att gå upp till allsvenskan direkt). De flesta lagen som lyckas med det har mer av en stomme kvar. Nu var det väl fem av elva spelare som spelade i slutet av allsvenskan i fjol som var kvar i Falkenberg i år, sa Eklund till Fotbollskanalen.

I dag är Falkenberg nästjumbo med fem poäng upp till Gais och Brage på kvalplats och med sex poäng upp till AFC Eskilstuna på säker mark i tabellen. Endast tre matcher återstår av säsongen - och Falkenberg riskerar nedflyttning till ettan.

Rutinerade Tobias Karlssons hopp om ett nytt kontrakt lever förstås in i det sista.

- Det handlar om att vinna vinna nästa match. Om vi vinner nästa match får vi se vad de andra gör. I tisdags kom vi ikapp med en poäng och förhoppningsvis äter vi in tre poäng nu. Det är bara en match i taget som gäller för oss. Chanserna är vad de är och det finns säkert folk som kan ge bättre svar oddsmässigt, men jag vet att allt kan hända om vi vinner nästa match. Då kan lag ovanför oss börja darra, så det är bara att fokusera på nästa match, säger 32-åringen till Fotbollskanalen.

Karlsson kom till FFF 2011 och har varit med om flera bottenstrider och toppstrider med Hallandslaget. FFF brukar nästan alltid ha viktiga matcher i slutet av säsongen, då laget antingen tampats i botten av allsvenskan eller i toppen av superettan de senaste åren.

- Det brukar vara så när man spelar i eller följer Falkenberg, säger han.

Men vad är det egentligen som gått fel för Falkenberg i år? Karlsson tycker att det är lite svårt att svara på, men menar att en faktor är lagets svaga inledning av säsongen.

- Vi fick en dålig start. Det var många jämna matcher som slutade med att vi förlorade. Sedan är det alltid tufft att åka ur en serie och studsa upp direkt. Vi hade många nya spelare och det tog lite tid för oss att sätta ett spelsätt. Tyvärr hann vi inte få in poängen innan det började gå dåligt, men det var många jämna matcher i början, som Gais hemma och Öster borta. Om vi hade vunnit då hade vi fått mer luft under vingarna och då hade det kanske sett helt annorlunda ut, säger Karlsson.

Han fortsätter:

- Det är såklart många faktorer, men ofta är det att man får en dålig start och sedan inte kommer ur det. Lite så har det varit i år - än så länge. Sedan i somras har vi ryckt upp oss rejält och spelat bra. Vi har inte tagit supermånga poäng i de senaste matcherna, men vi har mött Helsingborg, Värnamo och Sundsvall. Vi störde Värnamo och var väldigt nära tre poäng borta, så vi har mött tuffa motståndare.

Karlsson vill inte skylla på spelaromsättningen till i år, men menar att det kan ha spelat in i att laget inte riktigt fick till det direkt i början av säsongen under Eklunds ledning.

- Vi hann väl inte sätta strukturen som vi ville innan säsongen drog igång. Det har lite med det att göra, men det går inte bara att skylla på det. Det har även att göra med lite flyt och rätt studsar här och där. Då hade det nog kunnat gå jättebra med det laget vi hade i början av året också. Under 2016 åkte vi ut och sedan gick vi dåligt under våren 2017. Sedan ändrade vi lite och slutade fyra. Nu har det varit lite liknande, men poängskörden var betydligt mindre under våren i år. Då är det svårare att ta igen.

FFF har även haft en hel del studsar och virkträffar emot sig, det har laget fått statistik på.

- Vi fick lite siffror för ett par matcher sedan och sett till "expected goals" framåt och bakåt, bollinnehav, skapade chanser och virkträffar talar allt för att vi ska ligga på en helt annan plats än vad vi gör och med ett helt annat poängsnitt än vad vi har. Det har känts bra i många matcher, men vi har inte lyckats göra mål, avsluta det på ett bra sätt eller knyta ihop säcken när vi haft ledningen. Då är det mycket psykologi som smyger sig in.

Trots motgångarna har stämningen i gruppen varit bra. Karlsson är nästan lite förvånad över att stämningen varit så bra som den varit under säsongen.

- Gruppmässigt och dynamikmässigt har det alltid varit superbra. Det har också känts konstigt. När vi åkte ur allsvenskan 2016 var det en helt annan gruppdynamik och ett helt annat snack i gruppen. Nu har det varit väldigt bra stämning hela tiden, både på träningar och före och efter matcher. Vi peppar varandra, klappar om varandra och sliter för varandra. Det har vi haft hela tiden och därför har det känts konstigt att poängen inte kommit in som de borde ha gjort. Gruppen känns så extremt stark och så jäkla bra, samtidigt som vi spelat bra, men poängen har inte trillat in. På det sättet har det varit psykologiskt jobbigt att det inte blivit fler poäng.

Men vid nedflyttning lär stämningen inte vara lika bra. Karlsson menar själv att han, precis som många andra, är förvånad över att laget nu riskerar degradering.

- Absolut, det har varit frustrerande. Det har varit många matcher som stått och vägt och inte studsat till vår fördel, samtidigt som det varit en del domslut som inte gått till oss och lite sådär. Det är vad det är och vi ska bara försöka ta oss ur den här situationen.

Falkenberg har varit en del av svensk elitfotboll sedan 2003. FFF var i många år en självklar del av superettan innan laget gjorde sin första allsvenska säsong 2014. Vid nedflyttning till ettan kan mycket förändras för klubben med en ny ekonomisk verklighet.

Karlsson vågar inte tänka för mycket på det - nu gäller det bara att säkra ett nytt kontrakt.

- Det är klart att man är orolig över vad det betyder för alla supportrar och de som jobbar på kansliet. Man bryr sig väldigt mycket om de människorna, så man har det lite i åtanke, men det får inte påverka vår prestation. Det är bara en sak som gäller för oss, vi måste gå ut och vinna. Sedan är det klart att man har en tanke - när man inte är på planen - vad det skulle betyda för staden och laget.

Falkenbergs FF ställs på söndag mot AFC Eskilstuna på hemmaplan och därefter väntar Norrby IF borta och IK Brage hemma i de sista matcherna av säsongen.