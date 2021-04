Segrar för J-Södra och Trelleborg i premiäromgången

Jönköpings Södra-Vasalund IF 5-1

Nykomlingen Vasalund tog överraskande ledningen borta mot fjolårstrean Jönköpings Södra när Mai Traore satte 0-1 från nära håll efter hörna.

Matchen vände när Vasalunds lagkapten Charbel Georges först stoppade en kontring och därefter markerade en skalle mot en motspelare. Georges fick två gula kort i samma sekvens och blev därmed utvisad efter 33 minuter.

Efter paus exploderade målskyttet för J-Södra som skickade in fem bollar på en halvtimme och vann med hela 5-1.

Trelleborgs FF-Norrby IF 2-1

I söndagens andra sena match tog Norrby ledningen borta mot Trelleborg när Dijan Vukojevic slog in en straff precis före paus. Skåningarna vände dock i slutminuterna tack vare mål från Henry Offia (minut 82) som tryckte in 1-1 från nära håll och Fritiof Björkén (minut 88) som blev fri med Norrby-målvakten Anton Cajtoft och chippade bollen över honom in i nät.

Akropolis IF-IK Brage 1-1

Örgryte IS-Östers IF 0-1

