Skövde kan tappa målspruta - mitt under säsongen: "Det finns en risk"

Fotbollskanalen har tagit ett grepp om Skövde AIK:s succéstart i superettan. Inför årets säsong tecknade nykomlingen ett föreningssamarbete med IF Elfsborg, vilket gör det möjligt för anfallaren Jack Cooper Love att representera båda föreningarna under 2022.

20-åringen har sedan dess gjort succé med fem mål och två assist på fem matcher med Skövde i superettan, och verkar redan vara redo för större utmaningar i sin unga karriär.

Skövde-tränaren Tobias Linderoth visste vad han fick in när anfallaren anslöt på lån.

- Jack har gjort det jättebra. Jag visste mycket om Jack, då jag tränade honom i fyra år i Elfsborg och jag var även med och scoutade honom när vi värvade honom till Elfsborg och han skulle börja gymnasiet. Därmed kände jag till hans kvaliteter, säger tränaren till Fotbollskanalen.



Linderoth är därmed inte förvånad över Cooper Loves fina start på säsongen.

- Jag är inte förvånad, men jag är väldigt glad för Jacks skull att han får fortsätta sin utveckling hos oss och visa upp sig. Jag visste vilka kvaliteter han har och jag hoppas att han kan fortsätta på den här resan. Det är en spännande spelare, som är väldigt klok, bra på att hitta ytor framför backlinjen och har bra, funktionell teknik, så man kan länka upp spelet, säger Linderoth och fortsätter:

- Han har också en förmåga att sniffa upp lägen i straffområdet. Han hamnar ofta i rätt läge och det är svårt att träna sig till den instinkten, samtidigt som han är väldigt kylig när han får lägen och kan avsluta på många olika sätt, vilket vi redan sett. Det är en spännande spelare som fortfarande är ung och har mycket att utveckla. Jag tror att han kan utveckla mycket hos oss, då han får spela seniorfotboll på hög nivå varje vecka.

Samtidigt finns det en risk för Skövde att Elfsborg vill kalla tillbaka Cooper Love eller sälja anfallaren i sommar till en annan klubb. Då kan inte Skövde göra så mycket åt saken.



- Det finns naturligtvis en risk, då han fortfarande tillhör Elfsborg rent kontraktsmässigt och är utlånad till oss, men det kan Per (Åstemo, klubb- och sportchef) svara lite mer på. Jag ser att det är win-win för Elfsborg, Skövde AIK och Jack om han kan vara hos oss en säsong, få speltid och göra det bra. Då är det bättre möjligheter för både Elfsborg, Skövde AIK och honom. Jag ser det som en perfekt lösning för alla parter att Jack är hos oss och får spela fotboll på en hög nivå.



Klubb- och sportchefen Per Åstemo om Cooper Loves kontraktssituation:



- Det enda är om Elfsborg skulle välja att sälja honom i sommar. Inte för att Jack inte skulle kunna gå in där, men de har också en forwardsuppsättning och med konkurrens, så de ser nog om sitt eget hus och ser att Jack trivs hos oss och utvecklas här. Om han är kvar här året ut får de en fantastisk spelare till sig till 2023, samtidigt som de också har möjlighet att sälja honom i vinter.

Skövde AIK ställs under måndagen mot Halmstads BK på Södermalms IP i superettan.