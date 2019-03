TV: Hammarby klart för cupkvartsfinal – danskarnas kanoner sänkte Dalkurd

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby var i brygga - men vände mot Dalkurd. Danskarna Jeppe Andersen och Mads Fenger sköt Bajen till cupkvartsfinal. - Jätteskönt. Vi gör en bra match i dag, säger Alexander Kacaniklic till C More.

Hammarby kryssade i förra veckan mot Eskilsminne och var i kväll pressat att vinna mot Dalkurd för att bli klart för kvartsfinal i svenska cupen. Bajen-tränaren Stefan Billborn gjorde ett par förändringar i startelvan i jämförelse med förra matchen och lät bland annat Alexander Kacaniklic få göra startdebut. Men trots rockaden i elvan, så blev det uppförsbacke direkt.

Dalkurd inledde i rasande fart och skapade tidigt en vass möjlighet innan laget i den sjätte minuten fick utdelning. Malkolm Moenza serverade ett inlägg till Robin Tranberg som nickade in bollen i mål till 1-0. Möjligen ett extra skönt mål för Tranberg som tidigare har spelat för Hammarby.

Hammarby och Dalkurd turades därefter om att rulla boll, men utan att skapa farligheter åt något håll. Hemmalaget blev i den 25:e minuten tilldelat frispark precis utanför straffområdet, men Darijan Bojanic sköt bollen via muren och ut till hörna.

Men till slut, som en blixt från klar himmel, kvitterade Hammarby. Jeppe Andersen tog ett par steg framåt i banan och skruvade från en position långt utanför straffområdet vackert upp bollen i det bortre krysset till 1-1. Sju minuter senare steg ljudvolymen på arenan igen. Den här gången slog Mads Fenger till med ett volleyskott i marken och i mål efter hörna, vilket räckte till 2-1 i halvtid.

- Det var en lite tuff start, men jag tycker ändå att vi kom igen bra och spelade som vi vet att vi kan. Det såg bra ut, så det är bara att fortsätta, sa Hammarby-mittfältaren Jeppe Andersen till C More i halvtid.

- Det var ganska bra (målet). Jag är nöjd med det. Det var härligt att se den. Det var nog ett av de bättre (målen han gjort i karriären), fortsätter mittfältaren.

Hammarby tryckte under inledningen av andra halvlek på för ytterligare ett mål och var i den 78:e minuten nära utdelning igen. Kacaniklic blev nedriven i straffområdet och tilldelad straff, men fick se Tankovic kliva fram och skjuta i stolpen. I sekvensen senare kom Rawez Lawan in sent i en tackling, fick sitt andra gula kort och visades därefter ut. Det försvårade Dalkurds chanser till en forcering och i stället kunde Fenger med minuter kvar av matchen bli tvåmålsskytt efter hörna till 3-1.

Hammarby kontrollerade sista delen av matchen och fick i slutändan fira seger med 3-1 inför 11 470 åskådare på Tele2 Arena. Stockholmslaget blev därmed klart för cupkvartsfinal.

- Jätteskönt. Vi gör en bra match i dag, säger Alexander Kacaniklic till C More.

Kacaniklic var även glad över att få göra första matchen från start och 90 minuter i Hammarby-tröjan på nya hemmaarenan.

- Det var jättehärligt. Det trodde jag faktiskt inte att jag hade i mig, men med tanke på att vi kontrollerade matchen bra, så var det var enkelt att spela i dag, fortsätter han.

Hammarbys lag: Gianluca Curci - Simon Sandberg, Kossounou Odilon, David Fällman, Jean Carlos De Brito - Mads Fenger Nielsen, Jeppe Andersen - Alexander Kacaniklic, Muamer Tankovic (Sander Svendsen, 82), Darijan Bojanic (Nikola Djurdjic, 59) - Imad Khalili (Leo Bengtsson, 60).

Dalkurds lag: Andreas Andersson (Filip Anger, 46) - Peshraw Azizi, Dillan Ismail, Irfan Jasarevic, Malkolm Moenza - Robin Tranberg, Emil Berger, Rawez Lawan - Joseph Ceesay, Ferhad Ayaz (Christopher McVey, 70), Ahmed Awad (Simon Alexandersson, 82).