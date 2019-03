FEM SPANINGAR: "Vill Billborn väcka Djurdjic?"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Dalkurd gjorde sin grej

Precis innan avspark sa Dalkurds tränare Paul Olausson: ”Vi ska vara oss själva”, till C More. Och det ska man ge Dalkurd, de försökte verkligen göra sin grej trots bortaplan och att man långt i från var någon favorit i den här matchen. Superettan-laget är i grunden spelskickligt och det ville man vara även mot Hammarby. Dalkurd chockade också Hammarby genom att göra 1-0 redan i den sjätte minuten, och de visade ingen rädsla. Visst blev bortalaget nedtryckt av ett Bajen som gick framåt, men man vågade ändå spela sig ur situationer. Naivt? Ja, stundtals. Men deras sätt att ta sig an drabbningen gjorde i alla fall kvällen på Tele2 Arena underhållande.

Hammarby reagerade bra på baklängesmålet

Efter tio sega minuter i inledningen av matchen höjde sig Hammarby. Stefan Billborns mannar skapade tryck, kom runt en del på kanterna med ytterbackarna Simon Sandberg och Jean Carlos de Brito och hittade fram till farligheter som gjorde att det kändes som en tidsfråga innan det skulle rassla till bakom Andreas Andersson i Dalkurds mål. Det blev ett Jeppe Andersen-skott från 25-30 meter som löste upp knutarna efter en halvtimme och därefter körde hemmalaget bara på. Mads Fenger (som för övrigt fungerade bra på det centrala mittfältet) dunkade in 2-1 på en hörna i den 37:e minuten och när Hammarby gick till pausvila kunde man åtminstone vara tillfreds med sättet som man reagerade på efter Dalkurds tidiga mål.

Hammarby städade av matchen

Bajen städade av den andra halvleken på ett komfortabelt sätt. Dalkurd orkade/klarade inte av att ta sig fram till många attacker och hemmalagets ledning kändes aldrig hotad. 3-1 borde ha kommit med en kvart kvar att spela, men Muamer Tankovic brände straffen (sköt i stolpen) som Alexander Kacaniklic ordnade fram (såg ut som att han fälldes utanför straffområdet men domaren Victor Wolf pekade på punkten) och målet kom i den 86:e minuten istället. Nu väntar kvartsfinal för Hammarby, som ju var tvunget att vinna för att ta sig vidare, och det är ändå starkt av de grönvita att kravla sig ur den jobbiga situation som de satte sig själva i via 1-1 mot Eskilsminne. Framför allt när lagmaskinen inte riktigt vill tugga i gång. Men det här var en stabil insats som gjorde jobbet och som Bajen kan bygga vidare på.

Jeppe Andersen är en allsvensk klasspelare

Hammarbys mittfältare Jeppe Andersen går från klarhet till klarhet. Han är, i skymundan av många profilstarka spelare, en av Bajens absolut viktigaste spelare. Han lägger alltid ner ett hårt jobb, är tuff att möta, öppnar upp spelet med läckra passningar (hittar gärna en framstormande Simon Sandberg) och mot Dalkurd visade han att han även har ett bra skott. Något av en gåta (vilket inte kommer som någon nyhet) är dock nyförvärvet Darijan Bojanic. Han blandar indianare med briljanta passningar och crossbollar. Det finns så oerhört mycket fotboll i smålänningen och det ska bli väldigt spännande att se vad Bajen kan kräma ur honom. Startdebutanten Alexander Kacaniklic? Han var ganska osynlig och såg ut att vilja spela säkert, men ska ha plus för att han fixade straff med en kvart kvar att spela. Tävlingsdebutanten Jean Carlos de Brito? Stod återigen för en lovande insats. Öste gärna på framåt och ser stabil ut defensivt.

Vill Billborn väcka Djurdjic?

Stefan Billborn valde att bänka spelare som Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic till den här matchen. Efter att ha bytt ut sina stora stjärnor vid ett flertal tillfällen förra säsongen är det ingen överraskning att Hammarbys tränare vågar ta obekväma beslut, och valet av startelva mot Dalkurd får väl ses som en sorts markering efter missräkningen mot division 1-laget Eskilsminne i förra cupomgången. Men att Imad Khalili fick chansen att spela längst fram istället för Djurdjic har jag ändå lite svårt att förstå, för även om Djurdjic inte presterat på topp det här året är han alltid nyttig med sitt slit och sin mentalitet, och förr eller senare lär det lossna för honom. Kanske ville Billborn väcka sin serbiske ledargestalt och samtidigt skicka en signal till alla i truppen om att ingen är given i laget? Möjligt.