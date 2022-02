AIK-profilen: "Gör ont i mig att jag blir äldre och att det här inte varar för evigt"

Det senaste året har skadorna blivit fler och speltiden mindre för Per Karlsson. I fjol blev det bara två starter och sex inhopp i allsvenskan för AIK-profilen, som tvingades kliva av med vadbesvär mot Örgryte i första gruppspelsmatchen i svenska cupen under lördagen.

- Han fick en liten känning och så ville vi inte riskera någonting. Och "Sotte" (Sotirios Papagiannopoulos) klarade av 45 minuter (efter att ha kommit tillbaka från en mindre skada) så då bytte vi in honom, säger AIK:s tränare Bartosz Grzelak.

Karlsson själv menar att han måste fatta kloka beslut kring sin kropp när han nu blivit 36 år gammal.

- Jag har lite problem med vaden under veckan och den orkade inte mer än 35 minuter. Jag kände mig ändå bra när jag gick in i matchen och generellt har jag känt mig bra under försäsongen. Jag vill egentligen inte kalla det ålderskrämpor men jag har lite småproblem med vader och muskler. Jag får vara försiktig, säger veteranen.

Nästa helgs cupmatch kan vara i fara för Karlsson.

- Jag vet inte. Jag får lägga upp en plan med fysioteamet. Det finns väl en viss oro inför nästa match men samtidigt ska jag väga in att jag behöver fatta ett beslut som gör att jag ska kunna spela hela året. Jag vill inte ha en försäsong likt den förra, då jag var borta många veckor.

Det blev ju mindre speltid för dig i fjol. Hur attackerar du den här säsongen?

- Jag har sagt till mig själv att jag vill hålla mig frisk och i bra form. Så att jag kan vara en tillgång för laget. Efter en skadedrabbad säsong tycker jag ändå det är rätt inställning att gå in med till den här säsongen.

- Känner jag mig sen bra och att jag bidrar i träning och match så är jag absolut med för att konkurrera om en plats i laget men jag vill börja där, för att inte sätta ett för högt mål.

Karlsson är medveten om att det oavsett blir svårt för honom att peta Alexander Milosevic och Sotirios Papagiannopoulos.

- Så är det. Vi hade ju ett mittbackspar förra året som gjorde det väldigt bra. De kanske var bäst i allsvenskan. Jag är inställd på att det är situationen.

I och med att det har strulat för dig, har du haft några tankar på att lägga av?

- Nej. Det är frustrerande att gå skadad och inte vara på den nivån jag en gång har varit. Men samtidigt älskar jag min fotboll. Jag vill ge det en chans. Det har inte funnits några sådana helhjärtade tankar, men det är klart att det finns frustration under stunder. Men jag tycker om det här för mycket. Jag älskade att vara där ute på planen i en halvlek i dag. Det gör ont i mig att jag faktiskt blir äldre och att det här inte varar för evigt.

Är du lika bra som tidigare när du är hel?

- Jag känner mig som en lite annan typ av spelare nu. Jag var mer av en snabbare och explosiv spelare när jag var yngre, nu får jag försöka lita mer på ett bra positionsspel.

Vad tänker du om truppen och lagets chanser i år?

- Jag ser inte varför vi inte skulle kunna göra det lika bra som förra året. Det som är det härliga med sport är att det inte alltid är de som har mest pengar som vinner, så vi ska vara med i ett guldrace. Och så ska vi kämpa på två fronter med tanke på Europa. Så det kommer bli ett slitage på truppen. Det kommer krävas mer bredd än förra året.

AIK vann med 2-0 mot Örgryte.