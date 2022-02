FEM SPANINGAR: "Varför nöja sig med en virvelvind när man kan ha två?"

Mohlin höll Öis kvar i matchen

Nej, det var inte som att AIK sköljde över Örgryte i anfall efter anfall i den första halvleken, eller att spelet från lördagens storfavorit var bländande. Men Bartosz Grzelaks mannar skapade chanser. Många - och bra sådana. Vid sju-åtta tillfällen kunde AIK ha gjort mål innan Nabil Bahoui spräckte Sixten Mohlins nolla i den 41:a minuten. Främst var det just Mohlin som höll kvar Örgryte i matchen. Keepern gjorde flera riktigt bra räddningar innan pausvilan och utan honom hade drabbningen varit avgjord tidigt. För offensivt klarade inte bortalaget av att skapa någonting av värde.

ANNONS

Bahoui bara bestämde sig för att avgöra

I andra halvlek höjde sig Öis något och lyckades åtminstone spela till sig några halvfarliga situationer på offensiv planhalva, men utan att skaka om hemmalaget nämnvärt. Och efter en timmes spel bestämde sig bara Nabil Bahoui för att döda den här matchen. Ja, det var i alla fall så det såg ut. Han sprang fram till en Öis-spelare, snodde bollen, vände om och placerade in 2-0 i bortre hörnet. Därefter förstod nog alla på Skytteholms IP att AIK skulle vinna och resten av matchen saknade spänning. Hemmalaget spelade av fajten och tog hem ett viktigt resultat i jakten på gruppsegern och en kvartsfinalplats.

Har Bahoui något bra på gång?

Tio mål i fjol, trots att kroppen strulade en del och han missade stora delar av försäsongen. Nu står Nabil Bahoui på en helt annan plattform inför den här säsongen. Han har fått vara hel och tränat samtliga pass under vintern, gjort några mål i träningsmatcherna och hittat än mer rätt i nya rollen som ”nia”. Dessutom känns han harmonisk vid sidan av planen och någon stress att prestera på topp för att kunna sticka utomlands igen utstrålar han exempelvis inte över huvud taget. Mot Örgryte blev det två mål och det ger så klart 31-åringen en fin start på tävlingssäsongen. Får Bahoui fortsätta vara frisk är känslan att han har ett riktigt fint år framför sig. Den centrale forwardsvärvningen som lär komma in innan transferfönstret stänger kan få svårt att konkurrera ut honom.

ANNONS

Varför bara en virvelvind när man kan ha två?

Sedan en tid tillbaka är de som tittar på AIK:s matcher vana vid att se Erick Otieno löpa fram och tillbaka längs med vänsterkanten. Likt en duracellkanin går han med upp i anfall efter anfall och vållar problem för motståndarlag. Men varför nöja sig med ett sådant vapen bara på vänsterbacken? Nu kan AIK ha hämtat in en likartat virvelvind till andra kanten. Josafat Mendes är tillbaka i AIK efter en kortare period i Hammarby och 19-åringen som tidigare under karriären spelat högre upp i planen ser väldigt spännande ut som högerback. Mot Örgryte gavs han stort utrymme av högeryttern Yasin Ayari att kliva fram längs med kanten, och snacka om att det går undan när Mendes sätter fart. Han är snabb och hal, precis som Otieno. Han har så klart mycket att lära fortfarande, Mendes, men det ser ut att finnas något speciellt i honom.

ANNONS

…men det blir svårt att få speltid

Ja, även om Mendes ser spännande ut lär det bli tufft för honom att slå sig in i startelvan på allvar. Just nu rehabiliteringstränar Alexander Milosevic och Sotirios Papagiannopoulos var inte redo för 90 minuter mot Örgryte vilket gjorde att Mikael Lustig flyttades in som mittback bredvid Per Karlsson och på så vis gav plats för Mendes på högerkanten. Karlsson fick en liten känning i första halvlek och klev av i paus. Då hoppade Papagiannopoulos in.