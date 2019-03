Bajen-spelarnas glädje - ska stoppa Djurgården från ny cuptitel: ”Måste trampa över oss först”

Hammarby besegrade under måndagskvällen Dalkurd med 3-1 och blev klart för kvartsfinal i svenska cupen. Efter matchen lottades kvartsfinalerna - och Hammarby ställs nu mot Djurgården på söndag i ett Stockholmsderby på Tele2 Arena.

- Fantastiskt. Jag ser fram emot nästa helg. Det kommer bli grymt, säger Nikola Djurdjic till Fotbollskanalen.

- I derbyn finns inga regler. Jag vill inte säga något om det. Det finns inga regler. Man kan förlora 20 matcher och sen ändå vinna ett derby därefter. Jag tror det blir en härlig match och jag hoppas på en fullsatt arena, säger Djurdjic.

Lottningen väckte stor glädje i Hammarbys omklädningsrum efteråt.

- Det ska bli otroligt kul. Alla var glada och exalterade när vi fick höra lottningen, så det kommer att bli kul, säger Kacaniklic.

- Det är lika bra. Om vi ska gå hela vägen är det lika bra att köra direkt. Nu har vi någon dag vila och sedan kör vi igång med träningen direkt, fortsätter han.

Är ni favoriter i matchen?

- Jag har inte så bra koll på hur Djurgården har gjort det i cupen, men de har ändå nio poäng om jag har rätt. De har gjort bra matcher, men det är öppet. Det är derby och det spelar inte så stor roll var man ligger eller hur man spelat innan. Om det är derby är det derby, säger Muamer Tankovic.

Djurdjic sticker även ut hakan och tror att det blir tufft för Djurgården att försvara cuptiteln från 2018.

- Det är en väldigt lång väg dit för Djurgården, för de måste trampa över oss först. Så det blir svårt, säger han.

Hammarbys möte med Djurgården börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.