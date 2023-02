Carlén inför tävlingsdebuten i Blåvitt - och chocken efter första samtalet från klubben: "Var lite skeptisk"

Efter sex säsonger i de värmländska skogarna stod det i praktiken ganska tidigt klart att Adam Carlén skulle lämna Degerfors IF när hans kontrakt löpte ut i vintras. En ny klubbadress dröjde länge och 22-åringen nobbade förfrågningar från både allsvenska och utländska klubbar.

Men för några veckor skrev Carlén på ett treårsavtal med IFK Göteborg, klubben han supportade som ung. I kväll kliver han för första gången ut i blåvit tröja i tävlingssammanhang när cuppremiären mot Utsiktens BK går av stapeln på Bravida arena.

- Det kommer bli helt otroligt! Det är något som man har sett fram emot ända sedan det stod klart att man skulle få spela för Blåvitt. Det ser man fram emot, att få spela inför riktigt bra fans, säger Carlén till Fotbollskanalen.

En barndomsdröm?

- Ja. Just att man har varit och kollat på Blåvitt när man var yngre. De har ju ett jättebra stöd, så det har varit ett mål att få spela inför de fansen.

Adam Carlén berättar att vintern har varit dryg då han mestadels fått träna på egen hand. Något som dock inte ska stoppa honom från att vara redo nu när tävlingssäsongen drar i gång.

- Den har varit lång. Först gick det bra när alla hade semester, men när man sedan såg att alla drog i gång så började det krypa lite. Man ville dra i gång själv också. Då blev det väl jobbigare, men ända sedan Blåvitt hörde av sig så har det känts väldigt bra och man har bara velat få allt klart.

Hur känns formen?

- Jag kom ju in där på lägret och började träna, så det har känts bra. Jag har kommit in i gruppen bra och kroppen känns även den bra. Det känns bra som mittback också.

Men speciellt konstigt hade det inte varit om formen var något oslipad. För Adam Carlén är rollen som mittback nämligen lika färsk som hans nysignade kontrakt. Under tiden i Degerfors och under egentligen hela ungdomstiden har 22-åringen hållit till på det sittande mittfältet, men i årets upplaga av IFK Göteborg är han alltså tänkt att konkurrera som mittback.

Carlén berättar att han fick en smärre chock när IFK Göteborg hörde av sig och ville värva honom som försvarare.

- Först var man väl lite skeptisk! Sedan tänkte man på det och tänkte att det kan passa mig bra, så det känns bra nu.

Har du någon tidigare erfarenhet från mittbackspositionen?

- Ingen alls egentligen. Jag har bara tränat där några gånger. Men de (Blåvitt) la upp en plan där de tyckte att jag hade bra kvaliteter för att kunna göra det bra som mittback. Det var väl mest på den vägen. Men jag får bra hjälp av tränare och medspelare. Det känns som att jag kommer in i det och lär mig nya saker. Det känns bättre och bättre för varje dag, säger den 193 centimeter långe värmlänningen.

Hur ovant är det?

- Det är klart att det är skillnad med offsidelinje och positionering i eget straffområde. Sedan är det ändå fotboll i slutet av dagen, så jag tror på mig själv och använder mina kvaliteter som jag använde på mittfältet.

Kommunikationen är nyckeln i början?

- Ja. Speciellt (Pontus) Dahlberg är väldigt duktig på att prata så han hjälper mig och styr mig med uppflyttningar, höger och vänster. Det hjälper mig jättemycket.

Av veckans Blåvitt-träningar att döma ser Adam Carlén ut att gå in direkt från start i kvällens debut och därmed bilda mittbackspar tillsammans med Johan Bångsbo. Något han själv hoppas på.

- Jag känner mig redo! Sedan är det upp till "Micke" (Mikael Stahre) vem som ska starta, men jag känner mig redo, avslutar Adam Carlén.

Matchen mellan IFK Göteborg och Utsikten på måndagskvällen ser du på C More Mix och C More. Avspark: 18.30.