Blåvitts glädjebesked - Berg redo för tävlingsspel: "Tillräckligt bra för att leverera"

Marcus Bergs ryggproblematik har varit känd sedan länge, men i fjol var han ändå uttagningsbar i 26 allsvenska matcher. Under vintern har lagkaptenen för det mesta hållits utanför den kollektiva träningen för att i stället följa ett eget träningsupplägg.

Men i den sista träningsmatchen under lägret i Spanien gjorde Berg sina första minuter för året, och inför måndagens cuppremiär mot Utsiktens BK kommer nu nästa glädjebesked för IFK Göteborg.

- Han är redo för matchspel, berättar Mikael Stahre för Fotbollskanalen.

Kan han starta?

- Det återstår att se, men han är uttagningsbar i truppen. Det är en kvalitetsspelare, så det är klart att vi vill ha med honom så mycket som möjligt.

Blåvitts fysioterapeut Fredrik Larsson berättar mer ingående om statusen på Marcus Berg:

- Det går enligt plan, så det är väl helt okej med den ryggen om man ska ge status i nuläget. Sedan, symptomfri, det vet vi inte om han kommer bli. Men tillräckligt bra för att kunna leverera på en fotbollsplan? Ja, det är han just nu, berättar Larsson.

Förhoppningen är att stjärnan ska kunna vara med i samtliga cupmatcher, men även under hela den allsvenska säsongen.

- Det är ju en anledning till det specialupplägget som han har fått. Att det ska hålla över tid. Det är en av våra ambitioner. So far, so good, säger Fredrik Larsson.

Själv medger Marcus Berg att han känner av ryggproblematiken, men är inställd på spel framöver.

- Ja, precis. Det känns som att man får stå och recensera sig själv varje dag, hur man känner sig. Så länge jag står på planen så är jag beredd att spela. Det är fortfarande att man är lite efter, men jag försöker träna så gott det går och vara med så mycket jag kan, säger Berg.

Känner du dig redo att spela 90 minuter på måndag?

- Jag vet inte, jag har bara spelat 45. Man ligger ju efter där. Men vi får ta allt som det kommer och jag är redo att hjälpa laget på vilket sätt det än blir. Känslan är god och det ska bli jävligt kul att cupen drar i gång, avslutar 36-åringen.