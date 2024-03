Drömdebut för Gulliksen mot Blåvitt - Djurgården klart för cupkvart

Grupp fyra i svenska cupen på herrsidan avgjordes under söndagen, genom en ren final. Både Djurgården och IFK Göteborg stod på full pott inför den sista gruppspelsomgången. Förutsättningarna på förhand var glasklara: kryss räckte för hemmalaget för avancemang till kvartsfinal, tack vare bättre målskillnad.

I Djurgården startade nyförvärvet från Bodö/Glimt, ytterforwarden Tobias Gulliksen, och han fick matchens första stora farlighet. Efter en dryg kvart spelades han ren i bortre delen av straffområdet, men norrmannens avslut räddades av Blåvitt-målvakten Pontus Dahlberg.

Hemmalaget hade mycket boll under den första halvtimmen och det var först så långt in i matchen som gästerna lyckades skapa något framåt. I 29:e minuten var Gustaf Norlin nära att stöta in 1-0 vid bortre stolpen efter en nicktouch av Oscar Wendt på en frispark.

Mot slutet av den första halvleken hade Djurgården övertaget på nytt och då tvingades Pontus Dahlberg exempelvis till en dubbelräddning i 41:a minuten. Både Tobias Gulliksen och Deniz Hümmet testade skott men Dahlberg stod alltså i vägen gånger två.

I paus bytte Djurgården in den tidigare landslagsprofilen Albin Ekdal, som inledde matchen på bänken. Det efter att Rasmus Schüller åkt på en smäll mot huvudet precis innan vilan.

- När vi kom runt på kanterna gjorde vi det ganska bra. Vi behöver få in bollen i boxen och skapa mer oreda där. Fram till dess gjorde vi mycket bra. Vi behöver skapa lite mer kaos i straffområdet, sa Djurgårdens mittfältare Samuel Leach Holm till TV4 Play i paus.

I samma intervju bemötte också Leach Holm ”psykningen” från vännen och IFK Göteborg-spelaren Oscar Pettersson inför matchen.

- Det var någon kommentar före matchen. Han försökte psyka mig, men för att vara ärlig så gick det inte så bra, sa det blårandiga nyförvärvet.

Mötet med Blåvitt utvecklade sig sedan till en drömdebut för nämnde Tobias Gulliksen. Djurgårdens dyraste köp någonsin knorrade nämligen in 1-0 i bortre hörnet på ett läckert vis med en kvart kvar att spela. Vänsteryttern vek in från kanten och placerade in bollen.

- Vilket fint avslut, utbrast experten Erik Edman i TV4 Plays sändning.

Kort efter det målet drog Adam Carlén på sig sitt andra gula kort för kvällen och blev utvisad. IFK Göteborg-spelaren, som spelade mittback, sprang ner Haris Radetinac och visades ut av domaren Joakim Östling.

Djurgården gjorde även ett 2-0-mål. I den 81:a minuten stötte forwarden Deniz Hümmet in bollen i nät från nära håll, efter inspel från Haris Radetinac.

Matchen slutade 3-0 efter en jättebjudning av Pontus Dahlberg på stopptid. Resultatet gör att Djurgården är klart för kvartsfinal i svenska cupen. Det är också spikat att de blårandiga får hemmaplansfördel i nästa omgång.

Tobias Gulliksen förklarar för TV4 Play efter slutsignalen att det känns härligt att leverera direkt i debuten. Och han känner ingen vidare press på grund av sin prislapp. Enligt norska medier betalade Djurgården uppemot 20 miljoner kronor.

- För mig är det kul att en klubb vill investera mycket i mig. För mig är det bara kul. Sen är det upp till mig att visa hur bra jag är, säger nyförvärvet.

Om matchen säger norrmannen:

- Vi hade ganska bra kontroll och de skapade väldigt lite på oss. Det kändes i luften att målen skulle komma.

IFK Göteborgs tränare Jens Askou till TV4 Play efter matchen:

- Ganska länge var det väldigt jämnt mot laget som kanske varit bäst under försäsongen. Sen var de vassare när matchen avgjordes.

- Vi gjorde många bra saker och kom i många fina lägen framför deras backlinje men vi förmådde inte att skapa några stora chanser av det. De sista bitarna får vi jobba vidare med. Vi har kommit en bit på vägen.

Med 20 minuter kvar att spela gjorde IFK Göteborg fyra byten. Thomas Santos, Gustav Svensson, Oscar Wendt och Gustaf Norlin klev ut. Emil Salomonsson, Sebastian Hausner, Anders Trondsen och Laurs Skjellerup byttes in.

- Vi var tvungna att jaga ett mål och det var några som var slitna och trötta. Vi ville få ny energi för att pusha på. Några spelare hade gult kort också. Ibland fungerar bytena bra och ibland tippar matchen på andra hållet, förklarar Askou.

Kvartsfinalerna lottas klockan 20.50 under måndagen och lottningen sänds på Fotbollskanalen samt TV4 Play.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Miro Tenho, Marcus Danielson, Samuel Dahl - Samuel Leach Holm (Besard Sabovic 72), Rasmus Schüller (Albin Ekdal 46), Lucas Bergvall - Oskar Fallenius (Haris Radetinac 59), Deniz Hümmet, Tobias Gulliksen

IFK Göteborg lag: Pontus Dahlberg - Thomas Santos (Emil Salomonsson 71), Gustav Svensson (Sebastian Hausner 71), Adam Carlén, Oscar Wendt (Anders Trondsen 71) - Kolbeinn Thordarson, Andreas Pyndt, Malick Yalcouye (Benjamin Brantlind 83) - Arbnor Mucolli, Gustaf Norlin (Laurs Skjellerup 71), Oscar Pettersson