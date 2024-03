FEM SPANINGAR: "Klubbens dyraste nyförvärv någonsin - då ska man räkna med leverans"

ÖVERKÖRNING I FÖRSTA HALVLEK

Stor kvalitetsskillnad på de flesta positionerna och lagdelarna i den första halvleken gjorde att Djurgården tryckte ner IFK Göteborg som blev låga och bara klarade av att ha kontringar som anfallsvapen. Med de flesta positionerna och lagdelarna menas att Djurgårdens backar och mittfält var överlägsna. Hemmalagets presspel var väldigt bra och när man tappade boll så tog det inte många sekunder innan man tog tillbaka den.

När Blåvitt försökte spela upp bollen på sina anfallare klev Marcus Danielson fram framför och tog den. På mitten var Rasmus Schüller, Samuel Leach Holm och Lucas Bergvall överallt och gjorde det svårt för motståndarna, och i spelet med boll var det Leach Holm som stack ut mest med sitt fina passningsspel och träffsäkra vändningar.

Djurgården var bra fram till sista tredjedelen. När backar och mittfält är överlägsna så är det lite upp till anfallstrion att leverera och avgöra. Men Oskar Fallenius, Deniz Hümmet och Tobias Gulliksen hade svårt att slå ut motståndare, skapa och hota. Med det stora spelövertaget så borde Djurgården ha gått in i halvtid med en ledning.



FRÅGETECKNET

IFK Göteborg överlevde anstormningen och kom ut som ett bättre lag i den andra halvleken. Malick Yalcouyé, Kolbeinn Thordarson och Andreas Pyndt löste upp hemmalagets press och det gjorde att anfallen blev längre, vilket i sin tur gjorde att hoten Arbnor Mucolli och Oscar Pettersson kunde komma in i matchen. Men så, i den 71:a minuten, gjorde Jens Askou plötsligt fyra byten på en och samma gång.

Om jag skulle gissa på en av fyra som skulle lämna planen så hade jag nog sagt Yalcouyé som hade ett gult kort och var på gränsen att få ett till. Men han blev kvar. Ut gick Gustav Svensson (en av lagets bästa), Oscar Wendt, Thomas Santos och Gustaf Norlin. In kom Sebastian Hausner, Anders Trondsen, Emil Salomonsson och Laurs Skjellerup. Tre backar in när Blåvitt måste vinna. Bytena blev inte lyckade och det får Askou ta på sig. Fem minuter senare tappade Yalcouyé boll vid mittplan - 15 sekunder senare blev det 1-0.

SUCCÉDEBUTEN

I veckan la Djurgården, enligt norska TV 2 ungefär 20 miljoner kronor för Tobias Gulliksen vilket gör honom till klubbens dyraste nyförvärv någonsin. Lägger man så mycket pengar på en spelare så ska man räkna med leverans. Det fick man. Gulliksen visade spets och klass i sin första match med Djurgården. Först i en mot en mot Adam Carlén så petade han bollen enkelt förbi och var nära att få ett friläge, men blev nerdragen precis utanför straffområdet. Kort efter tappade Yalcouyé boll vid mittplan, Lucas Bergvall satte ut den till vänster till Gulliksen, som skar in och smekte upp den i bortre hörnet. 1-0. Drömdebut.



MATCHENS HÄNDELSE

Klockan tickade upp mot 93 minuter när Djurgården ledde med 2-0. Besard Sabovic fick bollen på egen planhalva och skickade upp den i hopp om att någon anfallare skulle göra något bra. Men ingen var där. Bara IFK Göteborgs målvakt Pontus Dahlberg som helt ensam en bit utanför eget straffområde skulle skjuta iväg bollen, men missade den så att den rullade in i mål och så blev det 3-0.

MATCHENS SPELARE

3: Tobias Gulliksen. Var avgörande. Målet var klass.

2: Samuel Leach Holm. Bra passningsspelare och fina vändningar.

1: Gustav Svensson. När Blåvitt trycktes ner så var Svensson en klippa i försvaret.