Elfsborg drabbades av stort skadekaos: "Får undersöka ordentligt"

Elfsborg fick en mardrömsstart på matchen mot Örgryte. Just före avspark tvingades Per Frick kasta in handduken med ljumskproblem - och med 20 minuter spelade hade bägge mittbackarna Sebastian Holmén och Gustav Henriksson tvingats kliva av med skadebekymmer.

Däremellan hann Öis ta ledningen - och vann sedan matchen med 3-2.

- Det var inte optimalt, men jag tycker att vi ska kunna hantera det ändå, säger Elfsborgs tränare Jimmy Thelin om skadekaoset.

Vad tänkte du när du tvingades byta ut din andra mittback och fått den tredje skadan för dagen?

- Nej men det går inte att tänka så mycket. Det är bara att hitta en lösning på det som händer. Det kan alltid hända saker som man inte har förberett sig för, då får man hitta lösningar och jag tycker att vi kommer in i matchen efter det.

Hur stor del av bytena gjordes av säkerhetstänk?

- Är de så tydliga i sina signaler måste vi lyssna på dem och inte riskera att de blir borta i fem-sex veckor. Vi får också vara smarta och ta det i ett tidigt läge så kanske det bara handlar om några dagar i stället.

- Vi får åka hem nu och se hur pass allvarliga grejer det handlar om. Jag tror att det är lugnt, men vi får undersöka dem ordentligt.

Sebastian Holmén, som byttes ut efter 20 minuter och ersattes av Noah Söderberg, suckar djupt efter matchen.

- Förlust är surt. Och att få kliva av… Men det känns helt okej ändå. Det är inte så att jag är helt förstörd.

Vad hände i skadesituationen?

- Jag slog en långboll ganska tidigt. Det var inte så att det ryckte till, men efter passningen spände muskeln vid ljumsken till ordentligt. Då klev jag av i tid så att det inte ska vara någon fara.

Sebastian Holmén berättar att spelarna i laget funderade på vad de plötsliga skadeproblemen handlar om efter matchen.

- Det var flera som hade lite liknande känningar i ljumskarna. Vi får se. Vi får gå igenom och se vad vi har gjort annorlunda, säger han.