Eriksson om misstagen: "Vi gav bort två mål"

Djurgårdens IF föll under söndagen mot BK Häcken med 3-0 på Bravida Arena i semifinal i svenska cupen, vilket gjorde att Hisingen-laget blev klart för final mot Mjällby AIF den 18 maj på Strandvallen i turneringen.

I första halvlek stod Djurgården för två misstag, som ledde till två baklängesmål, vilket gjorde att Stockholmslaget hamnade i en rejäl uppförsbacke.

Först stod Djurgården-keepern Jacob Widell Zetterström för ett misstag, då han försökte nå Rasmus Schüller med en passning i eget straffområde, men i stället fick Simon Gustafson tag i kulan och spelade till Mikkel Rygaard, som satte fram Lars Olden Larsen till 1-0.

Tre minuter senare var det Besard Sabovics tur att slå bort bollen på egen planhalva, vilket gjorde att hemmalaget sedan kunde utöka genom Ibrahim Sadiq till 2-0 i halvtid.

Magnus Eriksson menar att det var slarvigt från Djurgårdens sida i första halvlek.

- Först och främst gav vi bort två mål i första halvlek. Jag tycker att vi gav bort första halvlek. Jag tycker vi började halvleken bra, men sedan gav vi bort målen och initiativet. I andra tycker jag att vi gjorde ett försök och hade mer boll, samtidigt som de ställde om på oss och var farliga. Men vi har inget att skylla på, det var för dåliga situationer som gjorde att vi släppte in mål i första, säger Eriksson till C More.

Du samlade laget efter 0-2. Vad sa ni i cirkeln?

- Vågar man säga det i tv? I grund och botten handlade det om att vi skulle sluta tycka synd om oss själva. Det kändes lite så i vissa situationer, då vi inte riktigt vågade gå dit och var rädda för att det skulle smälla. Då vinner man inga fotbollsmatcher. Det var mest det, och att väcka kropparna. Jag tycker även vi kom ut i andra på ett bättre sätt.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var också kritisk i halvtid.

- Vi har fått rejält med smisk. Det har varit tufft, och vi har släppt in billiga mål, då vi gett bort bollen väldigt enkelt, sa han till C More.

Djurgården får nu ställa in siktet på allsvenskan.