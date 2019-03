FEM SPANINGAR: "Avancemang - men många AIK-frågetecken kvarstår"

Tråkig första halvlek

Den första halvleken på Friends Arena bjöd inte på någon vidare underhållning. Örgryte satsade på att spela lågt och med ett 5-4-1-system i försvar. Bortalaget hoppades uppenbarligen på att få in ett mål via ett AIK-misstag, en kontring, fast situation eller individuell briljans. AIK försökte förgäves luckra upp Öis. Rikard Norlings mannar hade så klart mycket boll, rullade runt och förde spelet - men det gick för sakta framåt och den sista passningen för att ställa Örgryte lyckades de aldrig slå.

Öis testade Ødegaard?

Örgryte kom inte till många attacker i den första halvleken, men när de väl lyckades hota framåt så gjorde man det ofta på sin högerkant. Var det mest en slump, på grund av att man helst ville använda sig av Gustav Ludwigsons kvaliteter eller för att man försökte testa AIK:s debutant Magnar Ødegaard (som spelade till vänster i trebackslinjen i Robin Janssons frånvaro)? Oklart.

Forceringen gav resultat

AIK försökte så klart trycka på framåt i den andra halvleken, eftersom Jönköpings Södra tagit ledningen mot Norrby, och i den 65:e minuten genomförde tränaren Rikard Norling ett dubbelbyte (Goitom in för Salétros och Lindkvist in för Rashidi), men det fick inte någon vidare fart på de svartgulas spel till en början. Örgryte låg hela tiden kompakt och hade inga större bekymmer att hantera hemmalaget. Med en kvart kvar att spela bytte dock AIK in Panajotis Dimitriadis mot Daniel Granli och lyfte upp honom på mittfältet, vilket gjorde att Daniel Sundgren fick ta hand om högerkanten på egen hand. AIK satsade helt enkelt "allt" framåt för att få in 1-0 och det var då man också skapade sina största farligheter i matchen. Det mer chansartade spelet betalade av sig, för i den 85:e minuten skallade Henok Goitom in 1-0 efter ett slumpartat förarbete där ett misslyckat skott från Rasmus Lindkvist gett Magnar Ødegaard möjligheten att nicka fram bollen till Goitom.

Vidare - men många frågetecken kvarstår

Nu blir det kvartsfinal för AIK, men laget har långt i från övertygat i gruppspelet. Det satt oerhört långt inne mot Örgryte och att man inte kunde få till ett tryck mot Öis även utan att forcera borde oroa tränaren Rikard Norling. AIK tvingades spela cyniskt i slutminuterna mot Norrby för att man presterade för dåligt innan dess och nu var det en all in-taktik som räddade poängen mot Örgryte. Det ser så klart bra ut defensivt och AIK har haft kontroll på matcherna som de har spelat, men när ska det lyfta offensivt? Många frågetecken kvarstår. Spelare är på väg ut (Robin Jansson), det finns fysiska bekymmer (Chinedu Obasi och Henok Goitom) i truppen och laget har inte hittat rätt i sitt spel. Just nu känns det här som ett lag som kommer att få problem med att ta sig vidare till semifinal.

AIK behöver värva en back

Hur Magnar Ødegaard skötte sig i debuten? Han var stabil i duellspelet och på att försvara sig, men han imponerade inte i passningsspelet stundtals. Han slog bort en hel del passningar. Oavsett hur hans insats såg ut behöver AIK värva in en ny mittback framöver. Robin Jansson sägs nämligen vara nära en flytt till Orlando i MLS och ”Gnaget” har inte tillräckligt med backar för att klara av att sälja honom utan att plocka in en ersättare. Sportchefen Björn Wesström får se till att agera om inte försäljningen av Jansson ska bli för kostsam över våren.