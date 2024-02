FEM SPANINGAR: "Det är bara att hålla upp den skylten, Kim Hellberg"

BAJEN ÄR SKÖRT - OCH VSK RIKTIGT BRA

Det här var en ruggigt imponerande insats av Västerås SK, i nye Hammarby-tränaren Kim Hellbergs tävlingsdebut. När matchen hade satt sig något och Bajen gjort 1-0 på ett väldigt läckert sätt i den tolfte minuten trodde jag, och säkert många andra, att Bajens modiga och offensiva spel skulle leda till ett större antal anfall där VSK helt enkelt inte räckte till. Men så blev det absolut inte. För ett väloljat och respektlöst Västerås vågade kliva upp på Hammarby, som vill ha ett ”riskabelt” uppbyggnadsspel.

Västerås var också heta på andrabollar, tog för sig i dueller och löpningar - och efter en halvtimmes spel var plötsligt Bajen skakat. Några bolltapp och viss passivitet gjorde hemmalaget, som så klart är i en uppbyggnadsfas under nye Hellbergs ledning, sårbart. Hammarby ser stundtals väldigt spännande ut men innan saker och ting sitter kommer det här laget också vara skört.

VSK fick in två mål och vände på steken innan pausvilan, och klev ut till andra halvlek med ett stort självförtroende. Jag trodde att Hammarby skulle kunna samla ihop energi under pausvilan och därmed verkligen gå för en seger under de sista 45 minuterna, men den andra halvleken var snarare bortalagets. Bajen fick inte grepp om motståndet och fick inte till något vidare etablerat spel på offensiv planhalva.

Gästerna var flera gånger om nära att göra 3-1 och Bajens oundvikliga forcering mot slutet blev fjuttig. Kalle Karlssons mannar vann välförtjänt.

Jag tror att Bajen kommer vinna i längden på att satsa på Kim Hellbergs modiga och offensiva fotboll, men jag förstår också frustrationen som den här typen av smällar genererar. Det är helt enkelt dags för Hellberg att bara hålla upp skylten: "Ursäkta röran, vi bygger om". För Bajen-tränarens del är det bara att hoppas att ett sådant här nederlag inte gör hans spelare osäkra eller tar bort viktigt självförtroende.

ÄR DET HÄR HAMMARBYS FÖRSTAELVA?

Jag tror att vi mycket väl kan ha fått se Hammarbys förstaelva fram till sommarfönstret i den här matchen, med undantag för att Edvin Kurtulus lär kliva in som startspelare när han återhämtat sig från sin huvudskada. Och de olika rollerna som Hellberg ger spelarna ser spännande ut, även om det saknas pusselbitar i spelet. I det här spelsättet utgår Oscar Johansson Schellhas från en kant men han flyter ofta in i planen, varpå högerbacken Simon Strand får stort ansvar att ta hand om kanten. Tesfaldet Tekie tog sig an en något mer skyddande roll jämfört med spelfördelaren Nahir Besara och framför de två ska August Mikkelsen glida hitta ytor mellan motståndarens backlinje och mittfält. Viktor Djukanovic spelar brett och får möjligheten att bryta in i planen med boll. I teorin känns det spännande. Återstår att se hur det blir i praktiken.

MATCHENS HÄNDELSE

Hammarbys 1-0-mål. Det visade hur laget vill kunna spela under Kim Hellbergs ledning och hur skickliga spelare som finns i truppen. För Bajen spelade sig igenom hela Västerås på ett sätt som gjorde att man kände att VSK inte kunde göra särskilt mycket åt målet. Viktor Djukanovic, Nahir Besara, Oscar Johansson och August Mikkelsen stod alla för fina tekniska aktioner som fick hemmasupportrarna att bli saliga.

FRÅGETECKNET

Jusef Erabi letar fortsatt efter formen och blir således ett frågetecken för Hammarby. På samma gång är mittbacken Frederic Nsabiyumva ett utropstecken för Västerås. Han gjorde livet surt för just Erabi, som blev utbytt i 62:a minuten, och burundiern är ett av flera VSK-namn som var klasspelare i superettan och som har alla möjligheter att kunna prestera på en hög nivå även i allsvenskan.

MATCHENS SPELARE

3: Ibrahim Diabate. Det är svårt att välja ut vilka av alla Västerås-spelare som stack ut mest, för det är många som förtjänar beröm, men Diabate gjorde mål och var ett ständigt hot för Hammarbys försvar.

2: Simon Johansson. Jag är svag för VSK:s kapten och kanske får han en plats här mest för sin generella skicklighet. Under 2024 ska han ju få visa på allvar att han borde ha spelat i allsvenskan för många år sedan. Johansson har egentligen det mesta för att lyckas i högsta serien. Han är smart, han har tekniken, han har fysiken och han gör poäng. Dessutom en kulturbärare med stort klubbhjärta som säkert haft många chanser genom åren att byta bort VSK för lag i bättre ligor. Ge mig fler Simon Johanssons i svensk fotboll!

1: Patric Åslund. Det är lätt att förstå varför han drar till sig blickar från större klubbar. Rörlig, rejäl, tekniskt skicklig.

