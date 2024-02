FEM SPANINGAR: "Gül tar steg mot en startchans i Bajen"

DE GRÖNVITA AVBRÄCKEN MÄRKTES

Edvin Kurtulus och Dennis Collander fanns på skadelistan sedan tidigare. Och August Mikkelsen, Pavle Vagic, Tesfaldet Tekie samt Marc Llinares lades till bland de otillgängliga till den här matchen. Dessutom tvingades Mads Fenger kasta in handduken sent på grund av sjukdom. De avbräcken märks i en trupp som Hammarbys, och inledningsvis brast det också bakåt mot Sundsvall. Tränaren Kim Hellberg placerade högerbacken Markus Karlsson som mittback och centrale mittfältaren Fredrik Hammar som högerback. Med ett i övrigt offensivt balanserat lag, som jobbar med att sätta ett nytt spelsätt, såg de grönvita virriga ut stundtals. Tidigt gjorde Sundsvall 1-0, då Yaqub Finey alldeles för ostört fick nicka in bollen i nät, och i 17:e minuten lyckades Pontus Engblom löpa sig helt fri från mittplan. Ett högt stående Bajen blev totalt överrumplat. Ibland krävdes det helt enkelt lite för lite av Sundsvall för att spela sig igenom Hammarby. Även i andra halvlek skedde det vid några tillfällen, även om Bajen inte blev straffat. Problemen har som sagt sina förklaringar men lär samtidigt oroa nye tränaren Kim Hellberg, och (troligtvis) framför allt spä på en känsla av att det vore bra med någon eller några förstärkningar innan transferfönstret stänger.

MISSARNA KUNDE HA BLIVIT KOSTSAMMA

Offensivt hände mycket för Hammarby och det är inte främst där det brister just nu. Snarare balansen mellan utdelningen framåt och antalet läckor bakåt. Mot Sundsvall skapade man en rad stora farligheter och borde ha varit mer effektivt. Då hade den här matchen dödats tidigt och blivit en mer enkel resa till tre poäng för hemmalaget. Kvitteringen kom tätt efter gästernas ledningsmål men ändå dröjde det till den 68:e minuten innan hemmalaget fick hål på superettan-laget igen. Länge såg också 2-1 ut att bli slutresultatet, vilket hade tvingat Bajen till att vinna med minst två mål mot Mjällby i den sista gruppspelsmatchen, på grund av målskillnad. Nu kan det behövas ändå, beroende på vad Västerås gör i sista omgången mot ett avsågat Sundsvall, men därför var det viktigt för Hammarby att Jusef Erabi även tryckte in 3-1 på tilläggstid. Nu kan det alltså räcka med ”enbart” seger mot Mjällby nästa måndag för att ta sig vidare till kvartsfinal.

MATCHENS HÄNDELSE

Jusef Erabis 1-1-mål i den tolfte minuten. Dels för att det var viktigt för Hammarby, som var i någon form av gungning efter det tidiga baklängesmålet. Och dels för att det var viktigt för Erabi själv. Efter att han tagit sig tillbaka från en skada och hittills inte känt att spelet klaffat under Kim Hellbergs ledning var det här precis vad han behövde. Mot Sundsvall var Erabi sådär bökig och stark som han kan vara. Och så gjorde han två mål. Det lär lyfta Bajens tilltänkte målgörare.

FRÅGETECKNET

Vad sysslade du med, Oliver Stojanovic Fredin? Sundsvall fick en straff i slutet av första halvlek och ett gyllene läge att skaka om Bajen genom att ta ledningen med 2-1. Istället för att dunka in bollen i något hörn valde han att försöka vänta ut Oliver Dovin i kassen. Det gick åt pipan. Dovin avvaktade, slängde sig rätt och psykade på så vis ut Stojanovic Fredin, vars avslut blev tafatt och gick utanför. Dräm till bollen, bara! Krångla inte till det.

MATCHENS SPELARE

3: Nahir Besara. Få spelare stack ut ordentligt men kaptenen visade vägen genom två mål och en assist.

2: Jusef Erabi. Tvåmålsskytt. Viktigt för honom och Hammarby.

1: Deniz Gül. Den 19-årige forwarden bjöd på ett väldigt piggt inhopp. Skapade problem för Sundsvall från sin vänsterkant vid flera tillfällen och var ytterst nära att göra 3-1. Känslan är att han tar steg mot en startchans.