Hellberg förklarar Bajens "märkliga" backlinje

Hammarby var pressat att vinna mot Gif Sundsvall i svenska cupen under måndagen, och det gjorde man. Med 3-1.

- Sundsvall började bra men vi fick lite grepp efter första kvarten och skapade ganska många målchanser. Därefter svängde det konstant och det var målchanser till höger och vänster, summerar Bajen-tränaren Kim Hellberg.

- 8-4 hade väl varit ett mer rimligt resultat, säger han också.

Nu har Hammarby fortsatt chansen att avancera till kvartsfinal. Men åtminstone seger krävs mot Mjällby på måndag.

- Viktigt att vinna. Nu lever det inför sista matchen. Douglas (Jakobsen, Sundsvalls tränare) kommer lösa Västerås så det är jag inte orolig för. Så får vi slå Mjällby helt enkelt.

Segern mot Sundsvall var för övrigt Hellbergs första som Bajen-tränare.

- Det är det som är problemet med det här yrket, att man alltid är mer missnöjd när man förlorat än vad man är glad när man vunnit. Men det är klart, det känns inte som att världen har gått under den här gången. Så det är skönt.

Mot "Giffarna" ställde Hammarby, som saknade spelare som Pavle Vagic, Mads Fenger, Edvin Kurtulus och Marc Llinares upp med en annorlunda backlinje. Högerbacken Markus Karlsson var mittback och centrale mittfältaren Fredrik Hammar var högerback, medan talangfulle mittbacken Kingsley Gyamfi satt på bänken.

- Vi fick Fenger sjuk under matchdagen och det ändrade lite. Jag fick värdera kopplat till hur vi ville spela. Jag ville ha Markus i backlinjen, han var tänkt till höger från början, och jag ville ha hans bollskicklighet centralt. Jag tycker han gjorde en bra match, förklarar Kim Hellberg och fortsätter:

- Sen har Fredrik gjort det bra till höger på träningarna mot slutet så jag kände att han var värd den chansen. Sen är det klart att det blev ett väldigt offensivt balanserat lag och det visade väl matchen också.

Han utvecklar:

- Anton (Kralj, vänsterback) var värd en chans. Han har gjort det väldigt bra på försäsongen men inte spelat så mycket nu.

Fredrik Hammar tog sig an uppdraget som högerbacksvikarie med glädje.

- Kim är min chef och säger chefen att jag ska spela högerback så gör jag det. Det är inte svårare än så. Det var första gången jag gjorde det och det tog väl en kvart innan jag kände att jag hittade rätt i det. I andra halvlek var det inga konstigheter, säger Hammar.

- Det var lite skavanker på träningarna i veckan och då tror jag det stod mellan mig och Rafferty kring vem som skulle spela högerback. Då kändes jag mest kompatibel, så jag testade och då fungerade det ganska bra. Då sa han (Hellberg): "Jag kanske testar dig som högerback under säsongen", och sen kallade han in mig nu under matchdagen och berättade att jag skulle vara högerback. Det var kul att starta och att testa något nytt.

Kim berömde dig för dina insatser som högerback på träningarna.

- Haha. Jag har fått lite olika smeknamn i veckan, så jag har fått lite självförtroende genom det. Det har varit Ben White (Arsenal-spelare) och en jäkla massa namn. Det är kul, svarar Hammar och ler.

Men Hammar tror inte att han kommer konkurrera ut nära vännen Simon Strand, som inledde på bänken mot Sundsvall.

- Jag tror att de ville ha en mer inverterad högerback i den här matchen. "Monte" (Montader Madjed, högerytter) gillar att ligga brett och det gör Simon också så jag tror det här var av taktiska skäl.

Han stänger dock inte dörren för att spela på positionen vid fler tillfällen framöver.

- Jag vill bara vara på planen. Är jag det genom att vara högerback så tycker jag det är skitkul.