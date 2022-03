FEM SPANINGAR: "Häcken gav bort kvartsfinalbiljetten till Bajen"

Nu är den svenska fotbollssäsongen igång på allvar!

Tävlingssäsongen startade redan för två helger sedan men på grund av svenska cupens upplägg har vi inte fått se några heta "toppmatcher" än. Fram till i dag och den här drabbningen. Redan efter en kvarts spel på Tele2 Arena gick det att konstatera: den svenska fotbollssäsongen är igång på allvar! Det kokade på läktaren precis som i en allsvensk stormatch och på planen bjöd två lag som vill slåss om en topplacering i år på exakt den intensiva, fartfyllda och positiva fotboll som man som åskådare vill se. Det var offensiva ambitioner, speed, teknik, snabba omställningar, hög press och tuffa dueller. En kvartsfinalplats stod på spel och det missade nog ingen som tittade på matchen.

ANNONS

Bajen styrde spelet - och gjorde målen

Efter en stund mattades energin av något, och då stod matchen och vägde ett tag. Ett mål skulle öppna upp allting igen, var känslan. Hammarby var laget med mest boll från omkring minut 20 och Häcken blev oväntat passivt. De vet så klart att de kan hota med sina vassa omställningar men de lät Bajen ta initiativet lite för enkelt. I den 38:e minuten blev trycket för stort mot gästernas mål. På den andra hörnan på kort tid kom 1-0. Darijan Bojanic slog in bollen i en hög av spelare och på något sätt stöttes den in över mållinjen. Helt plötsligt var det Häcken som behövde gå för ett mål och direkt flyttade laget från Hisingen fram sina positioner. Men innan paus gav det ingen i effekt i form av en kvittering. Och i den 45:e minuten gjorde istället hemmalaget 2-0 efter en inspark. Astrit Selmani löpte loss i djupled på högerkanten och fick se sitt hårda inspel mot bortre stolpen stötas in i mål av Häckens Franklin Tebo.

ANNONS

Häcken kastade själva bort hoppet om upphämtning

Häckens mittbacksgeneral Even Hovland sa till C More i paus att man gav bort allt initiativ och två enkla mål i den första halvleken. Och det var inte direkt så att bortalaget täppte till efter paus heller. På egen hand kastade man bort allt hopp om en upphämtning och avancemang till kvartsfinal. Efter en timmes spel tappade man alldeles för enkelt bollen på ett inkast på egen planhalva, varpå det blev fritt fram för Hammarby att på lättast möjliga vis göra 3-0. Där och då avgjordes matchen, och jag skulle gissa att samtliga i Häcken-lägret kände att man gav bort en kvartsfinalbiljett till Hammarby under söndagen.

Ett viktigt statement för Cifuentes

Fram till nu har Häcken sett väldigt bra ut under 2022. Men det här kan så klart bli en ganska tung mental smäll för laget inför den kommande allsvenska säsongen. Kanske får det laget att börja tvivla? Eller blir det en viktig väckarklocka? Klart är i alla fall att den här matchen får ses som en intressant värdemätare inför seriepremiären och för Hammarbys nye tränare Marti Cifuentes är en 4-0-seger mot Häcken i "pressat" läge så klart ett viktigt statement. Mycket är nytt i Bajens sätt att spela men de grönvita är uppenbarligen inne på rätt väg, mot någonting som kan bli väldigt bra.

ANNONS

Skriket sa nog allt, tyvärr

Att Benie Traore är en talang utöver det vanliga är nog alla som följer svensk fotboll överens om. Nu ser han ut att drabbas av en motgång som ingen fotbollsspelare förtjänar. Hans skrik efter duellen med Jeppe Andersen i den andra halvleken skar rakt in i hjärtat. Tyvärr säger nog också skriket allt, det lär vara en allvarlig skada som han drabbats av. Oerhört trist och det är bara att hoppas på att Traore kommer tillbaka så fort som möjligt.