TV: Hammarby till kvartsfinal - efter storseger i gruppfinalen

Förutsättningarna inför matchen var solklara. Endast en seger skulle ge Hammarby en kvartsfinalplats i svenska cupen. Kryss eller bortavinst skulle ta Häcken vidare till slutspelet.

Mycket stod helt enkelt på spel och matchen fick en rivstart. Redan i den första minuten var Häcken nära att göra 1-0. Benie Traore snodde åt sig bollen högt upp i planen och hittade fram till Leo Bengtsson med ett inspel. Från nära håll skarvade den tidigare Bajen-yttern bollen mot mål men det skottet blockerades av Oliver Dovin i hemmamålet.

Efter en intensiv 15-minutersperiod med anfall från båda lagen fick Hammarby ett tydligt grepp om matchen och man gjorde exempelvis ett, korrekt bortdömt, offsidemål i 26:e minuten. Elva minuter senare small det också på riktigt. Darijan Bojanic slog en hörna rakt mot mål, in i en hög av spelare - och på något sätt letade sig bollen in över mållinjen. Vem som var sist på bollen? Oklart med tanke på den stora röran.

- Jag vet inte (om hörnan gick rakt i mål) och jag bryr mig inte så länge vi gjorde mål, kommenterade Bojanic för C More i paus.

I den 45:e minuten, precis innan pausvilan, ökade Bajen på till 2-0. Hemmalaget vann bollen på en lång inspark och kunde servera Astrit Selmani i djupled, varpå forwarden drog till med ett inspel mot den bortre stolpen som stöttes in i eget mål av Häckens Franklin Tebo.

- Jag är väldigt besviken. Efter ett tag gav vi bort allt initiativ till Hammarby och vi gav bort för enkla mål, sa mittbacken Even Hovland till C More i paus.

Efter en timmes spel satte sedan Hammarby spiken i kistan. Hemmalaget vann boll högt upp i planen efter ett Häcken-inkast och då kunde Astrit Selmani fritt löpa in i straffområdet, där han serverade Jeppe Andersen öppet mål. Dansken rullade enkelt in 3-0 till Bajen.

Matchen slutade 4-0 till Hammarby, efter att inhopparen Björn Paulsen satt matchens sista mål i den 94:e minuten. Bajen får nu hemmaplansfördel i kvartsfinalen (så länge Kalmar inte slår Sirius med sju mål), som spelas nästa helg. Vilket motstånd laget får avgörs under måndagens lottning, som sänds på Fotbollskanalen med start klockan 21.15.

Hammarbys Astrit Selmani till C More efter slutsignalen:

- Vi gjorde en stabil match. Vi försvarade oss bra. Det var stabilt både framåt och bakåt. Men vi är inte där vi vill vara riktigt än.

- Jag var inblandad i de flesta målen, så det kändes bra. Jag är nöjd med min insats.

Dessvärre för Häcken drabbades man också troligtvis av en allvarlig skada på Benie Traore. Supertalangen skrek ut sin smärta efter en duell med Jeppe Andersen, blev utburen på bår och sedan hämtad av ambulans.

Lottningen av svenska cupens kvartsfinaler sänds på Fotbollskanalen, klockan 21.15 under måndagen.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Simon Sandberg (Ben Engdahl 82), Richard Magyar, Mads Fenger, Mohanad Jeahze (Edvin Kurtulus 73) - Nahir Besara (Joel Nilsson 73), Jeppe Andersen (Björn Paulsen 82), Darijan Bojanic - Williot Swedberg, Astrit Selmani (Jusef Erabi 65), Gustav Ludwigson

Häckens lag: Peter Abrahamsson - Tomas Totland (Valgeir Fridriksson 78), Franklin Tebo, Even Hovland, Kristoffer Lund Hansen - Erik Friberg (Alexander Faltsetas 78), Gustav Berggren, Mikkel Rygaard (Akoua Romeo Amane 70) - Oscar Uddenäs (Alexander Jeremejeff 70), Benie Traore (Jasse Tuominen 56), Leo Bengtsson