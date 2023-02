FEM SPANINGAR: "Han kommer vara en av allsvenskans bästa i år"

Imponerande, Djurgården

Djurgården inledde något trevande men i den tolfte minuten tog man ledningen på ett, sett ur Landskronas perspektiv, alldeles för enkelt sätt. Trots att Gustav Wikheim var ensam mot ett gäng Bois-spelare inne i straffområdet var det han som höll sig framme och petade in 1-0 när Victor Edvardsen på ett snyggt sätt gjorde sig spelbar i djupled och slog in bollen framför mål. Och efter den fullträffen tog hemmalaget ett större grepp om matchen. Man tryckte ner Landskrona, rullade runt och skapade flera chanser på kort tid. I 27:e minuten pangade Elias Andersson in 2-0 från sin vänsterkant och redan då var den här matchen till stora delar avgjord. Imponerande av Djurgården, som inte direkt imponerade i sina två ”cupgenrep” mot Sirius och Värnamo, att stöka av den här uppgiften på sättet som man gjorde. Landskrona var inte ofarligt med boll men Djurgårdens tyngd och återerövringsspel blev för jobbigt för superettan-laget. Precis innan pausvilan kontrade hemmalaget också in 3-0 och det dödade så klart allt hopp om poäng hos bortalaget.

Det blev en blårandig drömmatch

Oliver Berg gjorde tidigt i andra halvlek 4-0 till Djurgården och den här måndagen kunde inte ha blivit mycket bättre för de blårandiga. Nu har man satt sig i ett fint utgångsläge i jakten på hemmafördel (de fyra bästa gruppettorna får det) i svenska cupens kvartsfinal och dessutom kunde man utan problem spara på krafter hos viktiga Marcus Danielson, Rasmus Schüller och Magnus Eriksson. Alla tre byttes ut efter en dryg timmes spel. Djurgårdens tränare lär inte gnälla över att kunna ge fler spelare speltid när det här cupgruppspelet på många sätt är en ”uppvärmning” inför de viktiga åttondelsfinalerna i Europa Conference League den 9 och 16 mars.

Berg borde passa bäst på mittfältet…

Inför matchen hade Djurgården mest spelat nye Oliver Berg som "nia" (central forward) men mot Landskrona tog han plats på mittfältet. Norrmannen låg ofta något högre upp än Magnus Eriksson och Rasmus Schüller men rörde sig som vanligt över stora ytor. Jag tror att det är i en sådan roll som han i längden kommer göra mest nytta i Djurgården. Han kommer säkert användas i flera olika roller och få sina matcher som "nia", men spelar han längst fram finns en utmaning i att han ofta droppar ner i planen, eftersom de blårandiga har väldigt skickliga yttrar som gärna hittar in till en målgörare centralt. Victor Edvardsen och Jacob Bergström fyller en större funktion vad gäller spelet inne i boxen. Nu är Berg så pass smart att han lär kunna göra "nian" till något bra oavsett men tanken på honom i en lite lägre utgångsposition som ger honom möjlighet att operera bakom trion längst fram borde kittla tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Därifrån kan han också hota med löpningar in i boxen på ett annat sätt.

…och det visade han mot Landskrona

Ja, det är så klart svårt att hålla någon av fjolårets ordinarie mittfältare utanför startelvan (mot Bois inledde Hampus Finndell på bänken) men Bergs insats mot Skåne-laget gör det svårt att flytta honom till någon annan plats framöver. Han var involverad i mycket och visade upp sin kloka fotbollshjärna. Exempelvis öppnade han upp för 3-0 med en läcker passning ut till Gustav Wikheim och därefter dunkade han själv in 4-0 på ett övertygande sätt. Berg var en av planens bästa och för mig är det givet att han borde få fortsätta i samma roll.

Wikheim kommer vara en av allsvenskans bästa

Gustav Wikheim hade en tuff inledande period i Sverige, men därefter lyfte han sig ordentligt och totalt sett blev debutsäsongen i fjol väldigt bra. Nu är norrmannen i form och inkörd i lagets sätt att spela från början av året, och det bådar gott för Djurgården. Jag tror att den 29-årige dribblern kommer vara en av allsvenskans allra bästa yttrar i år. Han flyter fram på planen när allt klaffar och mot Landskrona var han svårstoppad. Det blev ett måloch en assist, och just nu är det svårt att se Wikheim göra annat än succé under 2023.