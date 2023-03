FEM SPANINGAR: "Tung debut för Keita"

Skönt kvitto för Bajen

Efter att ha tappat Darijan Bojanic, Mohanad Jeahze, Gustav Ludwigson, Simon Sandberg och Jeppe Andersen är det klart att det har funnits ett frågetecken över Hammarby. Därför lär segern mot AIK ha varit väldigt skön för Bajen. Mittfältstrion och mittbacken Edvin Kurtulus var bäst. Tesfaldet Tekie var fin med sina snabba fötter, Nahir Besara gjorde två assist och Loret Sadiku balanserade upp bakom duon. Edvin Kurtulus har fått ett stort förtroende av Marti Cifuentes och tackat för det genom att rada upp bra insatser i cupen.

Kurtulus back-kollega Simon Strand debuterande och gjorde det bra defensivt där han plockade bort Erick Otieno, men var inte lika bra offensivt där han slog bort en del bollar, och det var nära att straffa sig i slutet när John Guidetti fick jätteläge.

ANNONS

Däremot hade anfallstrion det svårare och man lyckades inte riktigt hota eller skapa chanser. Inte förrän Jusef Erabi kom in direkt i den andra halvleken. Förutom att han gjorde 2-1-målet så gjorde han livet svårare för AIK:s backar. Efter det handlade det mest om att försvara ledningen.

När AIK tog in Omar Faraj i den 63:e minuten och spelade oerhört offensivt så blev det ett tryck mot Hammarby som fick spela försvarsspel - men man höll ut och det var starkt. Extra bra gjort att vinna utan Mads Fenger och Montader Madjed.

Ett stort steg mot finalen

Nu väntar Mjällby i semifinal. Det är klart att Bajen är favorit i den matchen, och vägen till cupfinal ligger öppen. Inte lika kul är det för AIK eftersom drömmen om Europa nu är körd. I den andra semifinalen möts Häcken och Djurgården.

Durmaz och Faraj bänkades

ANNONS Framåtlutade mot sämre lag i cupen. Men så fick AIK möta ett bra lag - då möblerade Andreas Brännström om direkt och offrade Jimmy Durmaz och Omar Faraj. Såklart tungt för båda spelarna som är värvade som stjärnor av tf sportchef Manuel Lindberg. Antar att tränaren bedömde att AIK hade blivit för svagt defensivt om John Guidetti, Viktor Fischer och Omar Faraj varit på plan tillsammans mot ett bra lag. Och att Aboubakar Keitas defensiv är bättre än Jimmy Durmaz, och därmed åkte han in i elvan efter att bara ha tränat med laget i en vecka.

Men det blev en tung debut för Keita - och även jobbigt för Fischer

Aboubakar Keita hade en jobbig debut. Minst sagt. Tajming och spelförståelse var inte hundra och han kom ofta fel in i situationerna, hade svårt att vinna dueller, blev ibland överspelad och drog några gånger på sig slarviga frisparkar. Efter en halvtimme haltade han runt på plan och blev utbytt.

ANNONS

Viktor Fischer var olycklig både framåt och bakåt. Han tappade Edvin Kurtulus på hörnan när det blev 1-0. Och han borde ha gjort mål när AIK tryckte på i den andra halvleken, framför allt när han blev helt fri efter ett inlägg, men inte fick till avslutet.

Det blev bättre när Durmaz kom in

AIK blev bra när Jimmy Durmaz kom in i stället för Keita - och man blev ännu bättre när man efter 63 minuter tog in Omar Faraj i stället för Vincent Thill, gick ner på fyra backar och blev väldigt framåtlutad. Då tryckte AIK på rejält i jakt på en kvittering och Hammarby fick försvara sig. Chanser fanns, men inte kvaliteten.