FEM SPANINGAR: "Varför finns det inte plats för Ayari?"

BÄNKADE STJÄRNOR - SOM INTE SURADE

Innan derbyt hade Lucas Bergvall - tillsammans med Samuel Leach Holm - dominerat i cupen, men mot något sämre motstånd (räknar hemma mot IFK Göteborg enklare än derby borta mot AIK). Därför skulle det bli intressant att se 18-åringen i ett derby med allt vad det innebär. När Rasmus Schüller och Samuel Leach Holm vann kampen på mitten så kunde Bergvall dominera och göra saker som ingen annan gjorde. Schüller, Bergvall och Leach Holm startar välförtjänt. På bänken sitter Albin Ekdal, Magnus Eriksson och Besard Sabovic. De sitter inte där för att de är dåliga, utan för att de andra tre har gjort det så bra.

Visst, Rasmus Schüller var skadad, men faktum är att det var Albin Ekdal som startade i matchen innan derbyt, som var kvartsfinalen mot Degerfors som slutade 3-0. Men det där med att man inte ändrar på ett vinnande lag gällde inte mot AIK. Ut med Ekdal och in med Schüller. Det har skrivits om Djurgårdens konkurrens på det centrala mittfältet med Ekdal (som har överlägset bäst meriter i hela truppen), lagkapten Eriksson och Sabovic. Men det är nu det börjar på allvar. Då är det klart som tusan att Ekdal, Eriksson och Sabovic inte vill sitta på bänken. Men om någon tror att stjärnorna satt på bänken och surade så tror den fel. Satt bredvid Djurgårdens bänk och såg hur Eriksson och Ekdal hela tiden peppade sina lagkamrater. När Haris Radetinac skulle in så var båda framme och sa peppande ord. När Tobias Gulliksen kom ut till sidlinjen under matchen och fick instruktioner av Thomas Lagerlöf så kom både Eriksson och Ekdal dit och sa några ord. När AIK gjorde 1-1 i den 95:e minuten och domaren blåste av matchen så var det Eriksson som sprang ut från bänken och försökte få lagkamraterna att inte deppa ihop inför förlängningen.

HÅRT JOBB LÖNAR SIG

Många gånger har jag varit på Karlberg och bevakat AIK-träningar. Många gånger har jag sett vem som har varit kvar längst av spelarna och tränat extra. Victor Andersson. 19-åringen har kämpat för att komma med i matchtrupper och för att få chansen att visa upp sig. Den chansen fick han i derbyt mot Djurgården. I den 84:e minuten fick han hoppa in.

Tio minuter senare satte han 1-1 och tog semifinalen till förlängning.

MATCHENS HÄNDELSE

Räddningen. Efter 31 minuter så gjorde Jacob Widell Zetterström en jätteräddning och såg till att det inte blev 1-1. Anton Saletros satte ut en fin passning till högerbacken Mads Thychosen. Han spelade vidare till Omar Faraj som skickade in bollen till Ioannis Pittas som fick till en bra nick. Bollen var nära att sitta nere vid Jacob Widell Zetterströms högra stolpe, men målvakten dök dit och räddade.

Widell Zetterström var bäst på plan och svarade för fem avgörande räddningar. Förutom Pittas nick så räddade han Rui Modestos skott i andra halvlek. I förlängningens första halvlek på Taha Ayaris skott. Sedan räddade han två straffar.

FRÅGETECKNET

Varför finns det inte plats för Taha Ayari i startelvan? Han kan bryta mönster och ta sig framåt och hota. När Omar Faraj har tagit en plats i startelvan så har Taha Ayari hamnat på bänken. Med förtroende har Faraj blivit en bättre spelare än vad han var förra året och han gjorde det bra även mot Djurgården. Men det är väl inget som säger att det inte går att ha både Faraj och Ayari på planen? Det borde finnas plats för Ayari när alla är tillgängliga, men om han sitter på bänken när Martin Ellingsen är skadad så blir det inte enklare när han kommer tillbaka, för då ska han in centralt och kanske Bersant Celina ut till vänster i stället för Ismaila Coulibaly som startade mot Djurgården.

MATCHENS SPELARE

3: Jacob Widell Zetterström. Fem avgörande räddningar. I första halvlek på Pittas nick. I andra halvlek på Rui Modestos skott. I förlängningens första halvlek på Taha Ayaris skott. Sedan räddade han två straffar och skickade iväg en passning till Jon Dahl Tomasson.

2: Lucas Bergvall. Spelare med x-faktor. Gjorde mål. Var efter fint förarbete nära att få assist till Haris Radetinac. Skojade med Axel Björnström. Löste situationer. Fick många smällar.

1: Sotirios Papagiannopoulos. Hög klass på fysik och inställning. Vann dueller. Och höll sig uppe i Djurgårdens straffområde och spelade fram till 1-1-målet.