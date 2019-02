Gais i diskussioner med SvFF – oklart om de vill spela derbyt: ”Vill inte kommentera det”

Derbyt mellan IFK Göteborg och Gais avbröts under måndagskvällen, efter att personer från IFK Göteborgs klacksektion fyrat av ett stort antal raketer in mot planen. Efter ett långt matchmöte mellan berörda parter togs beslutet att inte återuppta matchen under måndagen – och i stället fullborda den andra halvleken på tisdagen, inför tomma läktare.

Gais målvakt Marko Johansson som stod i målet framför IFK:s klack, kommer dock inte till spel, detta på grund av att fått ont i ena örat och huvudet efter en smäll i hans närhet.

- Jag hade väldigt svårt att höra. Hörseln har varit bättre. Jag har fortfarande pip i örat och kan inte ha telefonen vid höger öra. Jag hör inte så jättebra där. Jag har fortfarande ont i huvudet och har inte sovit något i natt på grund av detta och det svider i örat. Jag är sliten i dag, säger Johansson till Fotbollskanalen under tisdagsmorgonen.

Efter beskedet om att Johansson inte kan spela har Gais-ledningen suttit styrelsemöte och man har just nu kontakt med förbundet.

- Det är klart att vi försvagas av det här och det är inte okej någonstans. Sedan får vi se vad som händer därefter – nu sitter vi i ett möte med förbundet och så får vi se därefter vad som händer, säger Gais-tränaren Bosko Orovic till Fotbollskanalen.

Är det tal om att det kan bli så att matchen inte ska spelas på grund av detta?

- Jag väljer att inte kommentera någonting just nu.

Kan du kommentera om Gais ändrat inställning (till att spela matchen) efter att det här skett?

- Jag väljer att inte kommentera det här heller. Just nu.

Om jag återkommer senare?

- Då kan jag uttala mig annorlunda.

- Vi ska sätta oss ner och diskutera det i styrelserummet också. Vi kommer inte att gå ut med någonting, vad jag vet, förrän vi suttit och diskuterat vad vi tycker och tänker.

I går, ni visste att Marko farit illa av den här smällen – var det en faktor när ni diskuterade hur ni skulle göra?

- Han sa att det surrade och han var tagen. Vi ville fortsätta matchen, det ville båda lagen, men problemet är att vi vill ha bytt sida. Vi visste ju inte om de hade mer raketer med sig. Men just nu försvagas vi som lag, inget illa om vår andra målvakt men kan vi inte ställa upp med vår bästa elva så får vi se vad som händer därefter.

Om det nu är så att matchen ska spelas, vilket är det senaste beslutet, kommer det att räknas som ett byte för er del?

- Jag kan inte gå in på det nu eftersom det är de här grejerna vi diskuterar.

Ni pratar med förbundet med här as we speak?

- Ja, så jag vill inte gå in på detaljer just nu.

När Fotbollskanalen når SvFF:s matchdelegat Nicklas Bengtsson, som var med på mötet där beslutet om att skjuta upp cupderbyt fattades, berättar han att förbundet ser över vad som gäller när det nu står klart att Johansson missar matchen.

- Det här är ju ganska ny information. Han var i och för sig inte spelbar i går kväll heller. Jag har inget besked just nu. Jag vet att man diskuterar frågan, men om det skulle innebära att matchen inte spelas i dag heller vet jag inte riktigt, säger Bengtsson på frågan om Johanssons frånvaro gör att ett omtag kring gårdagens beslut ska tas.

Kommer det räknas som ett byte att Gais spelar med en annan målvakt?

- Det är väl det vårt riksombud Per Eliasson håller på att titta över, vad bestämmelserna säger när vi flyttar en match ett dygn.

- De håller på att titta på det här. Det blir ju många frågeställningar.

Var risken för att Johansson inte skulle kunna spela i dag en aspekt som diskuterades när ni fattade beslutet i går?

- Nej, i går diskuterades bara gårdagen. Sen är det en ny dag i dag. Det diskuterades inte huruvida han skulle kunna spela i dag, svarar matchdelegaten.

Fotbollskanalen har sökt Per Eliasson, riksombud på SvFF, för en kommentar.