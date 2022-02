Hemligheten bakom Bahouis succé - inomhusfotboll: "Jag fick som jag ville och hoppas att det är receptet"

Sex minuter in i gårdagens gruppspelsmatch i svenska cupen hade Nabil Bahoui redan noterats för två mål mot Eskilsminne. Helgen innan var 31-åringen stor segerorganisatör mot Örgryte och gjorde AIK:s båda mål i segermatchen.

Du behövde inte en timme, nu gick det snabbare att sätta två?

- Det stämmer, det gick ganska fort där i början. Vi har haft bra go i laget och vi tänker offensivt. I en sådan här match är det inte så lätt som man tror - det gäller att ta tag i taktpinnen direkt och det tycker jag att vi gör. Det blir extra skönt när man får in två bollar så snabbt. Men sedan, oftast går man ner lite i energi och jag tycker att vi håller det hyfsat bra genom hela matchen. Kunde kanske tryckt in någon boll till, men godkänt, säger Nabil Bahoui.