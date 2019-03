Laget före jaget för Östers skyttekung: "Hellre att vi vinner och jag inte gör mål än att vi förlorar och jag gör hattrick"

Dragan Kapcevic har under flera år visat näsa för mål i superettan i bland annat klubbar som Östersunds FK, Sirius, Brage och förra året även i Östers IF då den reslige anfallaren under fjolårssäsongen gjorde 12 mål på 23 matcher för Växjölaget i superettan. Under vintern har anfallaren också haft en framträdande roll i ett Öster som något oväntat vann sin grupp i svenska cupen mot Malmö FF, Degerfors och Falkenberg och noterbart var Kapcevics lag tog full pott, det vill säga nio poäng. I kvartsfinalen lottades dock laget mot tuffast tänkbara motstånd i form av svenska mästaren AIK.

- Det ska bli spännande. Det är ett av Sveriges bästa lag, så det ska bli kul att mäta sig med dem, även fast man kanske hellre ville ha en lättare lottning i kvartsfinal. Antingen vill man ha en lättare lottning eller något av de bästa lagen, det blir en rolig match att spela, säger Dragan Kapcevic till Fotbollskanalen.

Är det någonting ni lagt extra fokus på inför matchen?

- Nej, inte mer än det vanliga. Vi förbereder oss noggrant inför varje match med analys och taktik och så vidare. Det är samma sak mot AIK, säger han och fortsätter:

- Det är ganska svårt att göra mål mot dem, så det är det första vi ska försöka göra. Sedan måste vi givetvis försvara oss.

Snacket inför mötet mellan Öster och AIK har dock till stor del handlat om var och på vilket underlag som matchen skulle äga rum på. Växjölaget hade till en början en önskan om att flytta matchen till måndag för att spela på konstgräs i Tipshallen, men det satte SvFF stopp för och förbundet beslutade att matchen skulle spelas lördag och därmed måste Växjölaget spela på Myresjöhus Arena, vars plan var täckt med snö tidigare i veckan. Dragan Kapcevic medger att det troligtvis kommer bli lite jobbigare att spela på naturgräs utomhus än vad det hade varit om det blivit på konstgräs inomhus - men förutsättningarna är likadana för båda lagen.

- Det är klart att det kommer bli tyngre ben, men det kommer inte bara vara för oss, utan även för AIK-spelarna. Jag var på planen för någon dag sedan och den är inte dålig, det kommer att gå att spela på den. Jag tror inte det kommer att bli ett problem spelmässigt, men kanske kommer det slita lite mer på kroppen.

Dragan Kapcevics främsta roll i laget är en sak - han ska göra mål. På de tre gruppspelsmatcherna hade 33-åringen också en fin målskörd då han gjorde två mål på tre matcher. Inför mötet med AIK jagar dock inte bosniern en hjälteroll, även om han inte gör någon hemlighet av att det hade varit ett nöje att även visa vägen mot AIK.

- Jag måste erkänna att det hade varit kul, för jag har aldrig gjort mål mot dem. Men jag har chans i morgon (i dag), men jag tänker inte på det sättet. Hellre att vi vinner och att jag inte gör mål än att vi förlorar och jag gör hattrick.

Matchen mellan Östers IF och AIK sänds under lördagseftermiddagen på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 16.00.