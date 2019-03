Har spelat med Janssons pappa - men möter inte sonen i kvarten: "Många hade hoppats på att se oss"

Öster skrällde i gruppspelet genom att ta tre raka segrar mot Falkenberg, Malmö FF och Degerfors, vilket innebar avancemang till kvartsfinal i svenska cupen. Anfallaren David Johannesson missade sista matchen mot Degerfors på grund av avstängning, men är i dag tillbaka i truppen mot AIK i kvartsfinalen.

- Jag är laddad och har väntat länge på matchen. Det var svårt att veta att jag hade ett gult kort sedan i somras, så jag blev påmind om det när jag fick mitt andra (mot Malmö FF, vilket gjorde att han var avstängd mot Degerfors). Jag tänkte inte att det var i samma turnering, så man fick i stället sitta hemma och följa matcherna via två tv-apparater. Det var fantastiskt kul, säger han till Fotbollskanalen.

Johannesson tror att Öster har goda chanser att ta sig vidare till semifinal. Detta trots att AIK i fjol firade föreningens tolfte SM-guld.

- Jag tror absolut att vi har goda chanser. Vi är jättetrygga med varandra som lag och gör ett jäkla jobb för varandra. Om vi bara har samma inställning som mot Falkenberg, Malmö och Degerfors, så har vi absolut chans. Sedan är vi medvetna om att det är ett bra fotbollslag och det är regerande mästaren, så vi har full respekt för det. Jag vill dock ändå påstå att det kommer att bli en tajt match mellan förhoppningsvis två bra fotbollslag, säger han.

Johannesson menar även att Öster stärks av resultatet mot Malmö FF.

- Det är något man tar med sig som spelare och som grupp. Även för våra fans som varit med i upp- och nedgång. De får se att det är möjligt, vilket stärker oss allihopa. Sedan var det tre bra matcher, men det är klart att MFF-segern sticker ut. Vi hade både chans för ett och två mål till, då jag hade en i stolpen, men det är såklart att man är skitnöjd efter den segern. Vi mötte ett av Sveriges bästa lag och slog dem. Vi vet att vi är ett bra fotbollslag och med samma insats igen, så kan vi slå vilket lag som helst.

Öster ville till en början spela kvartsfinalen, precis som mötet med Malmö FF, i Tipshallen med anledning av att föreningen vill spara på hybridgräset på Myresjöhus Arena, men efter beslut av SvFF:s tävlingskommitté blir det spel på Myresjöhus Arena ändå.

- Vi hade haft en större fördel att spela inomhus, då vi tränar där dag ut och dag in, samtidigt som det blir en bra atmosfär där med slutsålt, vilket är bra för fansen och för oss. Nu går vi i stället ut till en jättefin arena och en hybridmatta som vi får kickstarta igång lite tidigare än vi tänkte. Vaktmästaren har gjort ett jäkla bra jobb, så den är absolut spelbar. Det ska bli kul att spela på gräs på en fin arena, så det är inga konstigheter. Vi är en otroligt ödmjuk grupp, så det är inga klagomål alls. Vi respekterar beslutet.

Johannesson har tidigare uttalat sig om att han är supporter till Djurgården, då han följt föreningens ishockeylag genom åren. Det är däremot inget han har i huvudet inför mötet med Djurgårdens lokalrival i dag.

- Det var väl mer att vi var ett gäng från Åmål som följde hockeyn ganska intensivt, men det är inget man tänker på nu. Vi följde SHL och jag hade min favorit "Mackan" Ragnarsson i Djurgården då. Samtidigt spelade jag hockey själv då också, så det var min personliga idol då, men sedan ska det såklart bli en jäkla trevlig match.

Öster-anfallaren, som kommer från Åmål, berättar att det även är en hel del prat i Åmål inför kvartsfinalen, då det är ett antal människor i kommunen som följer AIK med tanke på Robin Janssons framfart i fjol i Stockholmsklubben. Jansson är som bekant från Bengtsfors, en ort som inte ligger särskilt långt från Åmål.

- Jag har fått lite meddelanden inför matchen och det är kul med extra intresse. Jag har även spelat med Robin Janssons pappa i Åmål, så det är lite komiskt. Det är många från Åmål som gillar AIK, så det är lite kul med extra intresse.

Du har spelat fotboll med Robin Janssons pappa?

- Ja, det är sjukt. Jag spelade med Åmål i division 3 och vi hade lite panik för att hänga kvar, så han (Niclas Jansson) och en målvakt ringdes in från Bengtsfors, så vi känner varandra. Jag har även sprungit på Robin ett par gånger i våra dalsländska skogar. Nu är det lite synd att han nog inte är med, men det har varit en fantastisk resa för honom. Det är för jäkla fräckt, hatten av.

Vilket lag tror du Åmål står bakom i den här kvartsfinalen?

- Det är mycket AIK:are, men det är också många som följer min karriär och "boundar" med det laget jag spelar i också, så det finns nog lite Öster-mössor och kepsar i Åmål också, även om det är många som sympatiserar med AIK. Det är många som hade hoppats på att få se mig och Jansson på tv. Det hade varit fräckt.

Anledningen till att Robin Jansson missar matchen är att AIK i veckan meddelade att mittbacken har fått tillåtelse att besöka en ny klubb. För en vecka sedan uppgav Aftonbladet att backen är nära en flytt till Orlando och MLS.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.