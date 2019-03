Norling imponerad av Öster - hyllar två av deras spelare: "De är väldigt spännande"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

På lördagen drar kvartsfinalerna i cupen igång och för Svenska mästaren AIK väntar bortamatch mot Öster. Ett Öster som vann sina tre matcher i gruppen mot Malmö FF, Falkenberg och Degerfors.

AIK vann sin grupp efter 1-0-segrar mot Jönköping och Örgryte och 1-1 mot Norrby. Nu ställs man alltså mot ytterligare ett lag från superettan, men Rikard Norling misstänker att det kan bli en annan typ av motståndare än innan.

- Nivån kommer vara ungefär samma. Den har varit klart bra och vi har fått kämpa med näbbar och klor för att få till ett resultat. Det räknar vi med nu igen, men sedan är frågan om Öster kommer att spela minst likt av alla de fyra lagen? De tre som vi har mött har varit ganska likvärdiga och det får vi se om Öster kommer att vara. Jag är tveksam till det. Det är taktiskt, säger han till Fotbollskanalen.

Hur förväntar du dig att Öster kommer att vara?

- Det är dispositionen på laget som kan tänkas vara annorlunda. Jag kommer inte säga mer.



Upplever du att lagen ni har mött från superettan har backat hem?

- Jag tror att det nog är så att de har varit extremt noga med att täppa till ytor och i många stycken prioriterat det och att slå till på de chanserna de har fått. Det tror jag har varit den gemensamma nämnaren för de lagen. Det ska bli spännande att se om Öster gör samma eller om de gör vissa avsteg från det och kanske riskerar lite mer.

Varför vann Öster alla sina matcher i gruppen, till och med mot Malmö FF?

- Jag tror att det är en kombination av Tipshallen mot Malmö, det tror jag faktiskt hjälpte till, den är två meter smalare. Underlaget i sig också. Och att Malmö var fångade av Öster där och då. Det tror jag inte att Malmö hade blivit på samma sätt på en annan plan. Då tror jag att Malmö hade vunnit. Det tror jag är en stor del av det.



- Sedan har Öster gjort två bra andra matcher och visat på att det är ett väldigt duktigt lag som just nu har fått ihop en taktik och också spelare i positioner som passar. Det funkar individuellt och det blir bra kollektivt. Det har varit tydligt i deras två senaste matcher.



Någon spelare som du tycker har varit bra?

- Flera som har varit rappa och snabba. Jag tycker att Calle Johansson och Anton Andreasson är väldigt spännande. Rappa, snabba och duktiga. Ganska många unga spelare, habila spelare i övrigt som balanserar upp det där snabba, rappa på ett bra sätt.



Vad tycker du om AIK så här långt?

- Nja, vi har gjort tillräckliga resultat och det är lite en känsla av att det är där vi är just nu, att vi måste säkerställa resultatet. Vi hade gärna spelat bättre och kanske fått ut mer av ett spelövertag och också kanske omsatt det spelövertaget i bättre resultat. Men vi har inte riktigt fått till det så som vi vill ur det perspektivet.



- Samtidigt har jag en respekt för motståndarna, de har gjort det jäkligt svårt för oss och har varit bra. På så sätt så är det inte så lätt som man tror att bara köra över motstånd. Vi är i alla fall inte där.



Rikard Norling berättar att det tar lite tid att få allt på plats när viktiga spelare har lämnat och flera nya har kommit in. Han hoppas och tror att AIK kommer att bli bättre allt eftersom.



- Både att vi skruvar på vissa taktiska bitar men också att vi blir ännu mer kalibrerade och ännu vassare i både individuellt och samarbete mellan spelare, och det som talar för att vi blir det är att vi har ganska många nya spelare som spelar samman. Förra matchen spelade Saku (Ylätupa), Anton (Saletros) och Heradi (Rashidi) tillsammans på vänstersidan och Magnar (Ödegaard) innanför och de har aldrig någonsin varit i närheten av varandra på en fotbollsplan. Det ska också tas i beaktning, men det är inget som vi använder som någon ursäkt utan mer att det kan vara en förklaring och så är det bara att jobba på det och bli starkare.

Finns det någon oro i att ni inte är där som du hade önskat?

- Nej faktiskt inte. Jag tycker mig kunna skönja att det finns en potentiell kraft. Det gäller att vi synkar ihop den. Vi hoppades att vi skulle ha en ganska stor kontinuitet i att skapa prestation och resultat från förra året, att det inte är den största källan som vi hämtar kraften ifrån utan det kommer att vara att spelidén är kontinuiteten och att spelarna växer in i den, och de individer som nu är här tycker jag individuellt har potentialen att växa ut och bli riktigt bra.



Vad vill du se att ni gör bättre?

- Det som är speciellt är ju att jag är inte så säker på att Öster kommer att spela på samma sätt som de andra tre lagen har gjort och då är det jäkligt svårt att säga att om vi bara gör det här bättre som vi gjorde mot Örgryte så kommer det att bli kanon, utan den här matchen lever ett helt nytt liv. Det är helt nya spelare, det är naturgräs-ish, och det är väl bestämdheten som jag känner en stor del i att jag vill att vi blir bättre i och tydligare i det vi gör, framför allt offensivt.