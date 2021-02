Thern debuterade för Blåvitt - och blickar fram mot gruppfinalen: "Peking är seriens näst bästa framåt"

Simon Thern skrev tidigare i veckan på ett treårsavtal med IFK Göteborg och fick debutera under dagens gruppspelsmatch mot Gif Sundsvall. 28-åringen byttes in i den 74:e minuten vid underläge 0-1 och visade ett stort spelsug under inhoppet. Han fick se Tobias Sana göra 1-1 på en straff i den 93:e minuten.

- Det var skönt. Nu har jag egentligen bara gjort tre träningar, men ändå känt mig i hyfsad form om man får säga så. Fysiskt sett är det väl det som saknats. Fotboll har jag spelat ganska länge så det glömmer jag inte så snabbt i alla fall! Det är fysiken då, att jag orkar göra saker oftare än vad jag gör nu. Förhoppningsvis har jag nu en till vecka på mig där jag kan bygga upp det, säger Simon Thern.

Mittfältaren har tidigare representerat klubbar som Heerenveen, AIK, Malmö FF, och Helsingborgs IF. I gruppavslutningen kommande helg väntar ett bortamöte med IFK Norrköping, laget som Thern nyligen lämnade efter tre säsonger.

Då IFK Norrköping vunnit båda gruppmatcherna mot Giffarna och Sandviken är vinst kravet för Blåvitt om de ska avancera till kvartsfinal.

- Det blir roligt. Det har varit lite lag så det är inte mitt enda gamla lag om man säger så. Nu är det så färskt också att många av dem som var där förra året är fortfarande kvar, säger Thern, som inte har satt sig in i laget efter att Rikard Norling blivit ny tränare:

- Ska jag vara ärlig har jag ingen jättebra koll om man nu ser till hur Rikard ändrat sättet. Vi var extrema i vårt sätt med det passningsspelet och egna spelet som vi hade. Det som vi föll på var väl att vi var för dåliga i det kollektiva försvarsspelet. Jag gissar att Rikard lagt ganska mycket tid på det där, och nu spelar de återigen med en fembackslinje som han varit framgångsrik med tidigare. De kommer nog vara svåra att sticka hål på, men de har mycket nytt där bak och det är alltid lite halvsvårt när det är en nykomponerad backlinje.

Som hot lyfter Thern fram förra årets allsvenska skytteligavinnare Christoffer Nyman i Peking.

- Framåt så har de seriens näst bästa spelare i alla fall, om man får säga så. Det är klart att han kan alltid skapa oreda.