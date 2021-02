TV: Dramatisk avslutning - sen straff räddade Blåvitt: "Lite av ett slumpmål"

Det första bra läget i matchen hade hemmalaget efter en kvart när Kevin Yakob frispelades men petade bollen utanför Gif-målvakten Andreas Anderssons mål. Tobias Sana sköt ett bra skott efteråt innan Yakob fick en ny chans i straffområdet som Andersson räddade. Matchinledningen var jämn, men efter hand tog Blåvitt över spelet i första halvlek.

I den 34:e minuten hade Erik Andersson gästernas första skott på mål som Ole Söderberg, med viss möda, räddade. Två minuter senare sköt Sana en frispark från straffområdeslinjen precis för Anderssons ribba. I anfallet efteråt provade IFK:s Alhassan Yusuf ett distansskott som gick strax utanför.

Halvlekens absolut bästa IFK-läge hade Pontus Wernbloom, som vräkte sig framför GIF-målet men inte fick någon bra träff, och sedan Yakob som från bara några meters avstånd placerade sitt avslut utanför. I den 45:e minuten damp en Gif-hörna ner framför Pontus Engbloms fötter, men kaptenen kunde fem meter från IFK-målet inte styra direktskottet på mål.

Giffarnas Andersson fick också det första läget efter pausvilan med ett skott utifrån som styrdes strax utanför Söderbergs mål. I den 63:e minuten kom chocken för Blåvitt när Giffarnas hemvändare Linus Hallenius styrde in ett avslut som ställde Söderberg. Hemmalagets spel gick i stå under andra halvlek. Det dröjde till den 75:e minuten innan IFK fick iväg ett skott på mål igen genom Alexander Jallow, och press mot Gif-målet skapade hemmalaget först under de sista tio minuterna.

I den sista stopptidsminuten fick hemmalaget en straff. Tobias Sana satte den säkert och kvitterade till 1-1. Nu väntar en avgörande match i den sista omgången borta mot IFK Norrköping, som besegrade Sandviken idag. Blåvitt måste vinna för att ta sig till kvartsfinal i svenska cupen.

En som fick göra Blåvitt-debut var Simon Thern, i en match som han tycker var sådär från hemmalagets håll.

- Det var en tillknäppt match där de fick lite av ett slumpmål. Vi hade något hyfsat läge efetr det men annars är det ganska tillknäppt. Efter de gör sitt mål blir vi mycket lägre och de har inte så mycket eget ordnat spel. Så det var skönt att få in kvitteringen, så nu räcker det att vi vinner i Norrköping, säger Simon Thern till C More.



Han fortsätter:



- Det var jätteroligt, det var längesen jag spelade så att få komma in och ha boll kändes bra. Men det blir förhoppningsvis bättre.

Startelvor:

IFK Göteborg: Söderberg - Jallow, Johansson, Bjärsmyr, Norlin - Erlingmark, Wernbloom - Yakob, Sana, Yusuf - Söder (K).

Gif Sundsvall: Andersson, Eriksson, Blomqvist, Olsson, Andersson, Silfwer, Stenshagen, Dahlström, Engblom (K), Stensson, Hallenius

Gula kort: Olsson (30')