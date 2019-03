TV: AFC till final efter straffdrama mot AIK

SOLNA. Cupsemin mellan AIK och AFC blev dramatisk. Efter full tid och förlängning stod det 1-1 och matchen gick till straffar där AFC gick segrande ur striden. - Det är sjukt. Jag förstår det inte riktigt. Så jävla kul, säger AFC:s Felix Michel till C More.

Inför 8 731 åskådare på Friends Arena spelade AIK mot AFC Eskilstuna under söndagen. Vad som stod på spel? En finalplats i svenska cupen.

I den första halvleken var det AIK som höll ett fast grepp om taktpinnen, och det var hemmalaget som skapade de stora farligheterna. Bland annat lobbade Henok Goitom precis utanför stolpen i den 13:e minuten och lite mer än tio minuter senare sköt Sebastian Larsson en frispark i stolpen istället. Samme Larsson brände ett friläge i den 32:a minuten, när hans avslut räddades av AFC-keepern Mihail Ivanov.

Det stod 0-0 i paus, men AIK fortsatte att skapa chanser i den andra halvleken. I den 50:e minuten var José Leon Bernal nära att rensa in bollen i eget mål och fyra minuter senare räddade Jesper Björkman en nick från Chinedu Obasi på mållinjen. På den efterföljande hörnan tvingades dock bortalaget se sin nolla spräckas. Mittbacken Panajotis Dimitriadis, som fick göra sin första start för året, nickade in 1-0.

Därefter försökte AFC trycka på för en kvittering, och den fick Eskilstuna-laget in i den 82:a minuten. En frispark som slogs in i straffområdet nickade Samuel Nnamani på Sebastian Larsson, som styrde in bollen i nät via AIK-målvakten Oscar Linnér.

Matchen gick till förlängning. I den skapade inget av lagen någon jättemöjlighet att göra mål på. Efter ytterligare en halvtimmes spel fick matchen därför avgöras genom en straffläggning.

Där gick AFC segrande ur striden efter att Henok Goitom, Chinedu Obasi och Heradi Rashidi missat sina straffar för AIK.

Straffläggningen:

1. Kadil Hodzic – mål

2. Sebastian Larsson – mål

3. Wilhelm Loeper – miss

4. Tarik Elyounoussi – mål

5. Denni Avdic – mål

6. Henok Goitom – miss

7. Jose Leon Bernal – mål

8. Chinedu Obasi – miss

9. Adnan Kojic – miss

10. Saku Ylätupa – mål

11. Ousmane Camara – mål

12. Enoch Kofi Adu – mål

13. Gustav Jarl – mål

14. Oscar Linnér – mål

15. Felix Michel – mål

16. Heradi Rashidi - miss

AFC:s Felix Michel till C More:

- Det är sjukt. Jag förstår det inte riktigt. Så jävla kul. Fan vad häftigt.

- Jag hade rätt ont så jag ville vänta lite, men sen blev det min tur så det var bara att kliva fram och ta den.

AFC:s Anel Rashkaj:

- Det är svårt att beskriva, varken vi eller någon annan trodde att vi skulle komma så här långt. En fantastisk lagprestation, hela vägen från första cupmatchen till i dag.

- Vi hade flyt i första halvlek, men var väldigt bra i andra halvlek.

Eskilstunalagets tränare Nemanja Miljanović ville inte att mötet skulle avgöras på straffar.

- Jag gillar inte att det avgörs på straffar, men nu blev det så. Vi är jätteglada. Vi gjorde en tapper insats och det är lite lotteri på straffar, säger han.

I finalen, som spelas den 30 maj, väntar BK Häcken. De slog Djurgården i sin semifinal.

Se Rashidis straffmiss i spelaren ovan.



AIK:s lag: Oscar Linnér - Daniel Granli, Per Karlsson (Magnar Ödegaard 91), Panajotis Dimitriadis - Daniel Sundgren (Heradi Rashidi 74), Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Tarik Elyounoussi, Rasmus Lindkvist (Saku Ylätupa 96) - Henok Goitom, Chinedu Obasi

Eskilstunas lag: Mihail Ivanov - Felix Michel, Jesper Björkman, José Leon Bernal - Adnan Kojic, Anel Rashkaj, Ivan Bobko (Denni Avdic 74), Kadir Hodzic - Gustav Jarl, Samuel Nnamani (Wilhelm Loeper 100), Ferid Ali (Ousmane Camara 59)