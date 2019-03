TV: AIK till kvartsfinal efter drama - räddades sent av Goitom

SOLNA. Det såg inte ut att bli någon kvartsfinal i svenska cupen för AIK eller Örgryte. Men i den 85:e minuten nickade Henok Goitom in 1-0 till ”Gnaget”, som nu är vidare. - Sakta men säkert fick vi tryck, säger hjälten till C More.

Under lördagen spelade AIK sin avgörande match i grupp 1 av svenska cupen, inför 7 875 åskådare, mot Örgryte. Då blev det till slut seger med 1-0, efter att Henok Goitom nickat in 1-0 i den 85:e minuten.

AIK skapade inte många stora farligheter i den första halvleken. Tidigt in i matchen var ett inspel från Daniel Sundgren nära att petas in i mål av Tarik Elyounoussi men därefter brände till först någon minut innan pausvilan, när hemmalaget ville ha straff efter att ett inlägg tagit på Öis-backen Karl-Johan Lindblands ena arm.

I paus var AIK-mittfältaren Anton Salétros kritisk till sitt lags spel.

- Vi har svårt att komma till målchanser, vi rullar och rullar men vi måste ha in bollen och lite fler spelare i boxen. Vi letar fortfarande efter formen. Vi har många nya spelare och vi vill ha ut mycket mer än vad vi får ut just nu, sa Salétros till C More.

I den andra halvleken gjorde AIK flera offensiva byten och forcerade för att få in ett 1-0-mål. Nye finländaren Saku Ylätupa träffade ribban med tio minuter kvar att spela och i den 85:e minuten nickade inhopparen Henok Goitom in det avgörande målet. Debutanten Magnar Ødegaard skallade vidare ett misslyckat skott från Rasmus Lindkvist till Goitom, som sedan placerade in bollen i bortre hörnet.

- Jag hade tur att bollen hamnade där jag ville, säger Goitom till C More.

- Sakta men säkert fick vi lite tryck i andra halvlek.

Anledningen till att Goitom inte startade? Han kunde inte.

- Jag fick en kraftig lårkaka mot Norrby så jag var inte helt hundra procent.

Goitom är i övrigt inte nöjd med den formen som AIK visat upp hittills i år.

- I långa loppet kommer inte det här (spelet) ge resultat, säger lagkaptenen.

Om AIK inte hade gjort det målet så hade också cupäventyret varit över för den här gången, där Jönköpings Södra slog Norrby med 1-0.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Daniel Granli (Panajotis Dimitriadis 75), Per Karlsson, Magnar Ødegaard - Daniel Sundgren, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Anton Salétros (Henok Goitom 65), Heradi Rashidi (Rasmus Lindkvist 65) - Saku Ylätupa, Tarik Elyounoussi

Örgrytes lag: Fredrik Andersson - Danny Ervik, Karl-Johan Lindblad (Alibek Aliev 91), David Engström, Anton Lans, Filip Almström Tähti - Gustav Ludwigson, Jakob Lindström, Oliver Stanisic (Linus Tornblad 81), Simon Nilsson - Victor Sköld (Ailton Almeida 76)