TV: Bajen till cupsemi efter stort drama - Ludwigson och Accam bakom seger

Under torsdagen ställdes Hammarby hemma mot Trelleborgs FF i svenska cupens kvartsfinal, där en semifinalplats mot Djurgården låg i potten.

Matchen skulle egentligen ha spelats i mitten av mars, men sköts upp då Hammarby fick ett stort coronautbrott i truppen efter derbyt mot AIK. Och frågan som många ställde sig innan var om Hammarby skulle orka spela en 90-minutersmatch efter att inte ha kunnat träna för fullt de senaste veckorna.

Matchen inleddes i ett högt tempo där Trelleborg till en början hade en del boll. Bajen satte dock ofta hög press och efter in inläggsfrispark från Darijan Bojanic, som var tillbaka i Hammarbys elva efter att ha missat ett antal matcher, kunde Jeppe Andersen trycka in 1-0 från nära håll. Bajens kapten såg först ut att vara offside, och den assisterande domaren vinkade av målet. Men efter att huvuddomare Joakim Östling gått ut och snackat med sin assisterande godkändes målet.

Detta gjorde TFF:s tränare Kristian Haynes irriterad.

- Något tveksam inledning, sen hjälper domarna Hammarby med 1-0 det gör mig besviken, för de behöver ingen hjälp, de är tillräckligt bra. Det ser solklart ut som att spelaren är offside när nicken går och det är ingen medveten tillbakapassning till målvakten, sa han till C More i paus.

Bajen spelade bra i första halvlek och hade bud på fler mål, men efter första halvlek var ställningen 1-0 till hemmalaget. Då hade också Johan Blomberg haft ett jätteläge att kvittera för TFF men mittfältarens nick gick precis utanför målramen.

I andra halvlek såg Bajen något sämre ut och TFF var långt ifrån ofarligt. Hammarby kändes aningen tröttkört och laget gjorde ett par tidiga byten för att få in mer energi. Bland annat fick nyförvärvet David Accam komma in i mitten av andra och ghananen gjorde därmed debut i Hammarby-tröjan.

Med fem minuter kvar fick TFF straff och kunde kvittera. Efter ett inspel från höger gick Blomberg omkull och från elvameterspunkten var Petar Petrovic säkerheten själv när han satte dit 1-1 bakom Oliver Dovin i Bajens mål.

Matchen gick till förlängning där Hammarby tog ledningen bara tre minuter in i densamma. Gustav Ludwigson tryckte sig fram centralt i straffområdet och med högerfoten placerade forwarden in 2-1 för hemmalaget. Och knappt tio minuter in i den första förlängningshalvleken kunde David Accam nicka in 3-1 för Bajen efter ett inlägg från Mayckel Lahdo, hans första mål i sin första match i Hammarbys tröja.

I den andra förlängningshalvleken reducerade Trelleborg genom Dzenis Kozica som höll sig framme på en hörna. Och Kozicas mål skapade stor nerv i matchen där Hammarby fick slita för att freda sitt mål under resterande del av matchen.

- Första 30 var riktigt bra som alla matcher i cupen, men man märker i andra att vi är trötta och tar felbeslut. Men det är förståeligt, vi vill inte ha 120 minuter idag, men det blev som det blev, säger Mohanad Jeahze efter matchen.

Han utvecklar sina tankar om Trelleborgs straff som ytterbacken orsakade.

- Man ser ju att jag drar lite där, och släpper jag han blir det förmodligen 1-1. Men det blev som det blev. Vi ryckte upp oss bra där efter och kunde avgjort några minuter efter det.

Vad säger du om din egna insats?

- Den är helt okej. Jag hade många inspel idag, där vi kunde avgjort. Men det är helt okej, synd att dra på sig straffen annars hade det känt sig bättre. Men det är ändå en boost inför Djurgården.

Segern mot TFF gör att Hammarby är klart för semifinal i svenska cupen där man ställs mot Djurgården i ett derby som spelas redan på söndag. Och Jeahze ser skillnader hos motståndarna.

- Man märker att det är skillnader, det är lite mer fart i deras lag det här året. Det blir ett bra test för oss. Vi slog ut AIK med en match mindre och vill vinna den här matchen på söndag.

Trelleborgs Petar Petrovic om matchen:

- Vi gör en riktigt bra match och ger Hammarby, som är ett topplag i allsvenskan, en bra match. Det är nära att vi får straffar i slutet och gör 3-3, så det är en riktigt bra insats av oss. Tyvärr går vi inte vidare, men så är fotbollen, säger Petrovic.

Lagens startelvor:

Hammarby: Oliver Dovin - Vladimir Rodic, Mads Fenger, Jon Gudni Fjoluson, Mohanad Jeahze - Abdul Halik Hudu, Darijan Bojanic, Jeppe Andersen - Akinkunmi Amoo, Astrit Selmani, Gustav Ludwigson

Trelleborg: Hampus Nilsson - Fritjof Björkén, Fredrik Liverstam, Isak Jönsson, Niklas Bröndstedt Vesterlund - Simon Amin, Haris Brkic - Johan Blomberg, Dzenis Kozica, Mattias Håkansson - Henry Offia

