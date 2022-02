TV: Blåvitt tappade poäng mot Norrby efter sen kvittering

IFK Göteborg spelade under lördagen mot Norrby IF, som huserar i superettan. Blåvitt kom till spel utan Gustaf Norlin, som sent tvingades kasta in handduken på grund av sjukdom.

Blåvitt hade inledningsvis problem med att kontrollera matchbilden, och Norrby ägde spelet under långa perioder. Oscar Vilhelmsson var emellanåt ett hot i djupled, men i övrigt hade båda lagen det svårt att skapa heta målchanser under den första halvleken.

0-0-resultatet stod sig halvleken ut.

- Norrby är ett ganska bra lag, med många bra spelare, som Ivo (Pekalski) där inne på mitten. De rullar runt oss och så, men de kommer inte till så farliga målchanser. Man kan inte försvara allt, vi ligger bra även om det är vi som har skapat de stora chanserna, sa Tobias Sana till C More i halvtid.

- Vi måste få tag i bollen lite mer, inte bara få de här one touch-bollarna bakom backlinjen.

Andra akten var desto mer händelserik. Redan efter en minut fick Norrbys Ekin Bulut en fin möjlighet från nära håll, men sköt mitt i magen på Blåvitt-målvakten Warner Hahn. Kort därefter skarvade Hosam Aiesh vidare ett inlägg till Emil Salomonsson. Högerbacken drog till och kunde rulla in 1-0-målet lågt vid ena stolpen.

Blåvitt fick uppenbart energi av ledningsmålet, och kunde ta över matchen mer och mer. Bland annat avlossade Tobias Sana ett giftigt avslut en bit utanför straffområdet efter 60 spelade minuter.

Norrby fick en kvitteringschans med drygt tio minuter kvar att spela. Inhopparen Bubacarr Jobe fick ett nickläge från nära håll, men fick inte riktigt träff på bollen.

På tilläggstid räddade Norrbys Nino Osmanagic trots allt poäng åt sitt lag. Han drog till utifrån och bollen gick ribba in. Matchen slutade 1-1.

I den avslutande gruppspelsomgången tar IFK Göteborg emot Mjällby AIF, som samtidigt under lördagen spelade 1-1 mot Landskrona Bois. Gruppen är därmed vidöppen inför den avslutande omgången.

- Det var väl ingen topprestation av oss. Vi är ganska kantiga med bollen och är vi skickliga så kan vi få hål på dem, men det lyckades vi inte. Sen tar vi ledningen, och har man ledningen så länge ska det vara klappat och klart. Då ska det vara stängt, men det var det inte. Det får vi lära oss av, säger Emil Salomonsson till C More efter matchen.

Startelvor:

Norrby: Cajtoft - Brannefalk, Mohamad, Lundgren - Berggren, Pekalski, Savolainen, Sivodedov, Bergh - Beqaj, Bulut.

Göteborg: Hahn - Salomonsson, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Thern, Sana - Vilhelmsson, Berg.