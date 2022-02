TV: Edvardsen hjälte i första tävlingsmatchen - sänkte Brage

Djurgården tryckte på och hade mest boll mot Brage som föll tillbaka och försvarade sig lågt.

Men hemmalaget hade ändå ganska svårt att skapa heta målchanser.

Efter 25 minuter kom en. Piotr Johansson slog in bollen från höger, Gustav Wikheim sköt och Haris Radetinac försökte klackskarva in den i mål . men utan lycka.

Tre minuter senare ropade Djurgården efter straff efter att Wikheim blivit neddragen runt straffområdsgränsen, men domare Mohammed Al-Hakim valde att blåsa frispark. En frispark som Victor Edvardsen tog hand om, men bollen ville inte in nu heller.

Efter 34 minuter fick Brage sin första chans. Hampus Finndell slog en felpass, och Joakim Persson kontrade, tog sig förbi Jesper Löfgren och drog till med ett skott som Jacob Widell Zetterström räddade till hörna.

ANNONS

Det stod 0-0 efter den första halvleken. Och den andra halvleken var ganska lik den första. Brage föll hemåt och Djurgården hade mest boll.

Men efter 72 minuter skapade Brage ett jätteläge. Anton Lundin slog ett fint högerinlägg till bortre stolpen där Niklas Söderberg dök upp och nickade, men Widell Zetterström gjorde en bra räddning.

Efter 74 minuter gjorde Djurgården ett dubellbyte och tog in Kalle Holmberg och Elias Andersson. Det fick effekt.

Två minuter senare skapade hemmalaget sin bästa chans i den andra halvleken.

Pierre Bengtsson slog ett inlägg från vänster, Hjalmar Ekdal släppte och Kalle Holmberg fick ett jätteläge, men sköt rakt på målvakten.

En minut senare tog Holmberg och Djurgården revansch.

Återigen slog Bengtsson ett vänsterinlägg. Holmberg skarvade snyggt vidare till Victor Edvardsen som på ett tillslag satte 1-0.

ANNONS

Brage flyttade fram sina positioner i jakt på en kvittering, men Djurgården försvarade sig bra och vann med 1-0.



Djurgårdens IF: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Ekdal, Bengtsson – Finndell (Andersson IN 74), Schüller, Eriksson – Radetinac (Holmberg IN 74), Edvardsen, Wikheim (Ademi IN 57)

IK Brage: Frodig, Zetterström, Rödin, Persson (Reinholdsson IN 90), Karlberg, Söderberg, Stensson (Sjöberg IN 82), Izountouemoi (Lundin IN 64), Sletsjøe, Tamimi, Redenstrand.