TV: Heintz sänkte Peking - Häcken klart för cupsemifinal

IFK Norrköping tog under lördagen emot BK Häcken i kvartsfinalen i svenska cupen. Det blev i slutändan ett målkalas mellan två anfallsglada lag, men först fick IFK Norrköping en drömstart på Platinumcars Arena.

Jättetalangen Isak Bergmann Johannesson fick tio minuter in i matchen bollen på IFK:s vänsterkant, varpå han levererade ett lågt inlägg in i boxen bakom Häckens backlinje, som nådde bortre stolpen där nyförvärvet från Rosenborg - Samuel Adegbenro - kunde stöta in bollen i öppet mål till 1-0.

Bara tio minuter senare, i den 21:a minuten, kvitterade dock Häcken genom Alexander Jeremejeff. Men hjärnan bakom målet var Häcken-målvakten Pontus Dahlberg, som serverade Jeremejeff ett friläge med en passning från eget straffområde. En mot en med Norrköping-målvakten gjorde anfallaren inga misstag och placerade in 1-1.

Därefter svängde matchen vidare.

Före första halvleks slut hann både Sead Haksabanovic ge Peking ledningen igen, medan Benie Adama Traore hann kvittera för bortalaget. Därmed skulle allt avgöras i andra halvlek och då klev ytterligare ett Häcken-förvärv fram.

Norrmannen Tobias Heintz gjorde då inga misstag framför mål och satte 3-2, vilket i slutändan blev helt avgörande för matchen. Peking jagade i slutet ett kvitteringsmål, men fick inte fira igen. Heintz mål tog därmed Häcken vidare till semifinal, medan Norrköping blev utslaget i kvartsfinalen på hemmaplan.

- Det är en fin känsla. Det var en väldigt tuff match, så vi är självklart glada över att vi vann. Norrköping hade mest boll under stora delar av matchen, medan vi hade lite fler avgörande situationer kring straffområdet och var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då kunde vi sätta de avgörande målen som vi behövde, säger Heintz till C More.

- Jag är en spelare som ska göra många poäng, så det är fint att göra en assist och ett mål mot ett så här bra motstånd och att vi gick vidare, fortsätter han.

Heintz menar samtidigt att han ännu inte är i toppform.

- När vi mötte ett så här pass bra lag märkte jag att jag efter 65 minuter blev ganska trött. Formen är därmed inte i närheten av där jag vill vara, men det är en månad till allsvenskan och inte minst en vecka till semifinalen i cupen.

Häcken ställs nu i semifinalen mot vinnaren mellan Degerfors och Västerås SK. IFK Norrköping får i sin tur fokusera på spel i allsvenskan framöver.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Wahlqvist, Rask, Lund, Castegren - Fransson, Bergmann Johannesson, Agardius - Ishaq , Adegbenro, Haksabanovic.

BK Häcken: Dahlberg - Toivio, Hammar, Lindgren, Fredriksson - Friberg, Berggren - Traore, Heintz, Bengtsson - Jeremejeff.